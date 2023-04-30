韓國情侶遊台／女左腦凹陷亡 疑遭近距離撞牆

韓國情侶來台自由行，女友在高雄一家商旅暴斃，金姓男友被列為嫌疑人限制出境，每週一須向新興分局報到。（資料照）

2023/04/30 05:30

投宿商旅 突通報救護

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓國籍李姓女子與金姓男友日前來台觀光，投宿高雄一家商旅，不料入住第三天李女在房間暴斃，金男請飯店通報救護車，但送醫急救不治，檢警解剖驚覺死者顱內出血及左腦凹陷，懷疑近距離撞牆或鈍器造成，認為男友涉有殺人重嫌，向法院聲請羈押，法官裁定十萬元交保，諭知限制出境出海及住居，須每週一至警局報到。

據了解，卅一歲李女與卅二歲金姓男友，本月廿二日一同來台到高雄自由行，入住前金區一家商旅，原訂四月廿五日返韓。廿四日下午一時卅分許，金男發現女友沒有呼吸，向飯店人員求助通知救護車，急送至大同醫院搶救，李女到院前已無生命跡象，急救後仍宣告不治。

請繼續往下閱讀...

警方封鎖商旅房間勘查，房間內看不出有打鬥痕跡或可疑凶器，但床旁地板上有兩滴血漬，房內留有一支高粱酒瓶和水果啤酒空罐，以及未吃完的鹽酥雞等；警方報請檢察官與法醫於廿五日初驗，發覺李女右手腕和手肘有瘀傷，其他部位看不出有明顯致命外傷。

法醫：傷勢非跌倒造成

但因李女暴斃原因可疑，檢方指示廿七日解剖複驗，發覺死者顱內出血、頭部皮下內出血、左側腦髓凹陷，法醫懷疑是外力介入造成，不像一般跌倒造成，他殺可能性升高。

男：以為女友醉睡地板

檢警將死者的金姓男友列為嫌疑人，金男矢口否認行凶，指稱兩人原訂廿五日返回韓國，前一天曾在房內喝酒，未爭吵；金供稱，半夜起床上廁所時，見女友躺在地板睡覺，由於以前在韓國時，女友也曾酒醉後躺地睡覺，他以為這次也是如此，遂不以為意，回床繼續睡覺。

隔壁房間旅客表示未聽到爭吵或打鬧聲，金男稱兩人都喝醉睡了，未發生爭執，等到隔天醒來時，發覺女友有異，叫她無回應，緊急求助飯店人員協助送醫；金男說，不解已同居四年半的女友，怎會突然猝死？懷疑可能跌倒重創致死。

韓國情侶 同居四年半

檢方不排除有他殺之嫌，又查出金男已將行李託運寄回韓國，舉止可疑，指示警方依殺人罪嫌逮捕金男；金則稱不想拖著笨重行李走路和搭車，才習慣於回程前，先寄行李回國。

警方以殺人罪嫌將金男移送高雄地檢署，檢察官複訊後向高雄地院聲請羈押，雄院聲押庭認為金男是外籍人士，在台資源有限，逃亡不易，裁定十萬元交保，諭令限制住居、限制出境出海八個月、每週一至新興警分局報到，以取代羈押。

韓國駐台北代表部領事人員獲報，已派員到場了解，並通知死者胞弟來台善後，全案由檢警持續釐清疑點偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法