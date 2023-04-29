行員偷客戶黃金 農會連帶賠錢

五結鄉農會保管箱竊案，有四十名被害人，聯合提民事賠償訴訟。（資料照）

2023/04/29 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉農會員工黃鈺凱涉監守自盜，竊取客戶保管箱內財物變賣花用，其中四十名受害者聯合提告要求黃男與農會民事連帶賠償；宜蘭地院認定黃男承認偷取黃金，因此將黃金計價判賠，判黃男賠償二○○二萬餘元，農會因有重大過失，依受損害金額的○．五倍，判處懲罰性賠償一○○一萬餘元。

五結鄉農會（簡稱五農）員工黃男沉迷電子遊藝場及網路賭博遊戲，因曾代理保管箱業務，利用承辦人疏於管理鑰匙的機會，拿鑰匙開啟客戶保管箱，偷取保管箱內財物變現花用，總計五十九人受害；高等法院刑事庭依竊盜、偽造文書罪，判黃男應執行徒刑七年四月，其中一年六月得易科罰金。

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其中四十名被害人聯合提告，訴請黃男和五農賠償，原告主張遺失黃金、名錶、鑽戒、龍銀、珠寶等；但黃男僅承認竊取黃金，且重量與數量沒有那麼多，否認竊取其他物品。

宜院認為黃已承認偷黃金，黃金部分應減輕被害人的舉證責任，因此採納原告主張，總計三四八餘兩，大多以每兩六萬元計價賠償；因黃金之外的財物回歸由原告舉證，法官認定舉證不足，故未判賠。最終結算，四十名被害人各獲賠二一九萬不等金額，黃男總計應賠二○○二萬餘元。

被害人主張五農也有過失，應依消費者保護法賠償三倍懲罰性賠償金；宜院認定五農確有重大過失，參酌過去判決，認為應以受損害金額的一半來計算賠償金，判五農應賠一○○一萬餘元。

不少被害人強調，被偷的不只錢財，還有傳家寶及已逝家人留下的禮物等，都無可取代，法院只認黃金，其他物品不計算，而農會只須賠償○．五倍實在太少，將和律師討論是否上訴。

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