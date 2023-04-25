國安機關調查局大火 局長︰電子資料有備份

新北市新店區的調查局本部昨晚驚傳大火。 （民眾提供）

2023/04/25 05:30

起火點資通安全處 專辦反駭客作戰、境外假訊息等任務

〔記者錢利忠／台北報導〕位於新北市新店區的調查局本部昨晚驚傳大火，幸無傳出人員傷亡，不過，由於調查局是國安機關，加上起火點位於局本部廉政大樓一樓的資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰等任務，此起火警也引發外界關注，調查局長王俊力昨指出，相關電子資料均有備份，不影響本局工作運行，至於確切火災原因，將由新北消防局進一步鑑識調查。

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近期辦中資介入大選 時機敏感

資通安全處的任務為反駭客作戰、數位跡證、虛擬資產偵查實務及區塊鏈等攸關國家安全的資安工作，因調查局近期偵辦中資介入大選，並鎖定某些境外透過虛擬幣形式操作網路輿論的代操單位，起火原因引起外界揣測；究竟有無人為縱火的可能？調查局表示，確切的起火原因仍待消防單位進行火場鑑識。不過據了解，由於調查局門禁森嚴，一般人無法任意進出，消防單位及調查局私下研判，人為縱火的可能性不高。

一般人無法進出 人為縱火可能性不高

資通安全處專門蒐報危害電腦、網路安全等各項駭侵狀況，適時通報受駭的各政府機關、民間公司、重要社團即時應處，並會針對相關機關的受駭情形，廣泛蒐集入侵來源、途徑與手法，進行詳細調查，堪稱我國資安的第一把交椅，所幸，儲存公、私部門機敏資安資料的伺服器主機、電磁設備，並不在火場，機敏資料未受影響；而昨晚該處偵辦科仍有三名調查官在上班，聞到焦味後趕緊逃生，堪稱不幸中的大幸。

調查局昨表示，本局值班警衛同仁於昨晚八時四十二分警鈴聲響後，發現局本部廉政大樓一樓出現火勢，消防隊獲報後於晚間八時四十七分到場滅火，十五分鐘內撲滅火勢。

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