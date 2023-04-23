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    警抄弘仁會販毒網 飛行者巧克力現形

    宜蘭縣首次查獲毒品「飛行巧克力」。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭縣首次查獲毒品「飛行巧克力」。（記者蔡昀容翻攝）

    2023/04/23 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕警方打擊黑幫，其中犯行猖獗的竹聯幫弘仁會、明仁會成為首要掃蕩對象。宜蘭警方鎖定弘仁會、明仁會相關據點蒐證時，掌握到弘仁會販毒網絡前往搜索，在宜蘭縣壯圍鄉一家ＫＴＶ查獲罕見的「飛行者巧克力」毒品。

    宜蘭縣刑警大隊是在本月二十日、二十一日執行專案，針對竹聯幫弘仁會、明仁會可疑據點掃蕩，先於二十日持五張搜索票，動員三十二名員警，針對弘仁會營運的販毒網絡搜索，查獲一七三包毒咖啡包及四支彩虹菸，並在壯圍鄉一家ＫＴＶ據點，查扣十一克K他命毒品及三顆「飛行者巧克力」，當天共查獲一名毒品通緝犯、四名毒品犯。

    宜蘭刑大表示，「飛行者巧克力」毒品，將萃取的大麻素加入巧克力，直接食用濃度極高的大麻素，效果比直接吸食大麻煙更強烈，近期由外籍人士帶入國內，於國內大麻圈盛行；這是首次在宜蘭查獲「飛行者巧克力」，推測是從台北市流入，會深入追緝相關毒品來源及販賣通路。

    二十一日晚間，宜蘭警方再動員一三○名警力，針對弘仁會與明仁會經營、依附、圍事及賴以維生的營業處所，進行閉鎖式擴大掃黑臨檢，查獲一名通緝犯、一名涉竊盜、公共危險罪犯等共五人，起出一克多安非他命、兩克K他命、兩包毒咖啡包，查獲毒品犯四人。

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