失溫、高山症作怪 兩起山難2死１失蹤

救難人員以人力搬運方式，將攀登雪山、高山症發作身亡的曹姓義消遺體運送下山。（苗栗縣消防局提供）

2023/04/23 05:30

美籍女山友組隊 縱走能高安東軍 台灣領隊失溫亡

〔記者花孟璟、陳鳳麗、彭健禮／花蓮、南投、苗栗報導〕最強春雨鋒面近日過境，登山危險度驟升，能高安東軍山、雪山接連發生登山意外，造成二死一失蹤。三名美籍女山友爬百岳「能高安東軍」縱走，聘兩名協作和陳姓領隊組成六人登山隊，因豪雨失溫造成一死一失蹤；新北市五十一歲曹姓義消隨團攀登雪山，疑因高山症發作，於雪山翠池山屋死亡。

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新北義消隨團登雪山 高山症發作不治

據了解，「能高安東軍」縱走失蹤的主揪人五十六歲葉女是美籍華裔教授，和同為教授的五十五歲美籍女性友人N，以及N的廿五歲姪女，三人相偕縱走能高安東軍，陳姓男領隊找來二名協作，六人十八日從屯原入山，行程預計六天後從奧萬大下山。

花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，該團原訂十九日晚間至大陸池營地紮營，協作稱腳程快的二名美籍姑姪領先，二名重裝協作、葉女及押後的陳姓領隊在後方，協作與領隊數度互相超越。

當日下午三時登上能高主峰後，風雨漸大，協作聯絡落後的領隊後，決定更改行程，協作往前追上美籍姑姪，四人在廿一．五Ｋ的台灣池紮營，原本落後的領隊和葉女，當晚反而超前在廿二．三Ｋ的大陸池營地紮營。

協作說，廿日上午四人撤離台灣池，中午行經電塔時開手機發現領隊於上午十時曾傳訊求救，稱二人還在大陸池附近，他自己失溫，葉女也疑有高山症狀。

王明忠說，協作先陪二女撤到天池，再折返找領隊，廿一日上午十一時在大陸池營地附近發現領隊遺體，葉女則失蹤不知去向，原因不明，另在廿．二Ｋ時發現疑為葉女所有的橘紅色布塊，掛在步道下方約十餘公尺的邊坡樹叢上。

花蓮消防局第一梯次四位警消前往布塊處尋人，傍晚回報證實是背包套，但不是葉女的，附近也未發現她蹤跡。

美籍姑姪昨已從天池順利下山，二人透露她們因腳程很快，一直走在最前面，到了天池才知領隊和葉女有狀況，留在天池山莊等候兩晚才由協作帶領下山，下午到仁愛警分局作筆錄。

王明忠說，搜救隊多次請求空勤總隊支援直升機，但因連日山區雲層太厚，直升機無法出動，今將持續救援。

另，新北市五十一歲曹姓義消，隨團攀登雪山，疑因高山症發作於翠池山屋待援，連日天候不佳，無法獲得空勤救援，消防救難人員跋涉兩天趕抵時已死亡，遺體經人力搬運下山。

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