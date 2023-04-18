觸詐欺等罪／系統把關 盜領「普發現金」難成功

警方出示拘票及搜索票逮捕王男。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/18 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警方查獲彰化縣王姓男子與姚姓女子企圖盜領基隆顏姓男子的普發六千元現金；全民共享普發六千現金有多種領取方式，其中包含登記入帳的方式，必須登上指定網站，登入身分證、健保卡及銀行帳號，且必須是同一人，才能成功領取。但王、姚二人異想天開，雖以被害人的身分證、健保卡進行登記，但帳戶卻與被害人不同，根本無法領取，還涉犯詐欺等罪，甚至被收押，得不償失。

財政部指出，普發現金採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」五種方式，其中登記入帳，於三月二十二日開始登記，若檢核無誤就會直接入帳，但須輸入預備發放對象「本人／代領人的金融機構帳號」、「本人／代領人身分證字號或居留證統一證號」及健保卡，其中一項不符就不會發放現金。

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而王、姚二人雖有被害人的身分字號及健保卡號碼，但匯入的是自己帳號，所以帳號欄比對不符，系統呈現「檢核中」，故無法領取被害人的現金。

律師林富貴指出，王男與姚女冒用他人個資不實登載，已違反個人資料保護法及偽造文書中的使公務人員登載不實罪；另利用該行為意圖詐取他人財物，雖然最終未能得手，但也已經構成詐欺未遂罪。

林富貴表示，警方雖認為王、姚二人已違反洗錢防制法，但他的見解不同，因款項並未轉入後轉出，並未達到構成要件。

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