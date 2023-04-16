為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    館長案卡到邊 林修伯發監前夕落網

    竹聯幫寶和會長林修伯原定十四日報到發監，警方查出他捲入少女坐檯陪酒案，在他入監前一天將他逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

    竹聯幫寶和會長林修伯原定十四日報到發監，警方查出他捲入少女坐檯陪酒案，在他入監前一天將他逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/04/16 05:30

    直接送監執行 再追究不法

    〔記者劉慶侯／台北報導〕網紅「館長」陳之漢二○二○年八月遭槍擊受傷，檢警當初追出執行槍擊案的是竹聯幫寶和會後，懷疑寶和會長林修伯涉入其間，不過最後根據蒐證所得，認定是由寶和會組長施俊吉教唆槍手劉丞浩作案，雖然辦案人員始終認為林修伯難脫嫌疑，但因無具體證據，只能用組織犯罪法辦他，林修伯被判刑一年確定，原定本月十四日報到發監，未料被台北市警方查出他捲入少女坐檯陪酒案，在他發監的前一天將他逮捕，先送監執行再追究其所涉的不法犯行。

    「館長」陳之漢在槍擊事件中幸運撿回一命，案件審理期間多次公開質疑買凶殺他的幕後影武者尚未現身，槍手劉丞浩與寶和會組長施俊吉都沒有具體殺人動機，全案仍有疑雲。但法院是依證據審理，二審高等法院去年八月依殺人未遂罪將劉、施各判判五年、六年，因二人另犯他案，合併後各判刑十五年六月及十六年，上訴後被最高法院駁回確定。

    寶和會在館長案發生後，成為檢警鎖定清剿的重點對象。本次台北市警方在斬斷黑金金流的行動中，查悉林修伯與其胞弟投資經營的招待所（地下酒店）涉嫌容留少女坐檯，又查出他即將入監執行，為免他屆時落跑、不前往監所報到，決定將拘提行動提前至四月十三日，因此逮捕後直接「護送」他到台北地檢署報到及執行發監。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹聯寶和會長 揪太陽會推少女陪酒
    2023/04/16 05:30

    竹聯寶和會長 揪太陽會推少女陪酒

    普立茲克建築為水湳智慧城加冕 定調收藏價值
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播