館長案卡到邊 林修伯發監前夕落網

竹聯幫寶和會長林修伯原定十四日報到發監，警方查出他捲入少女坐檯陪酒案，在他入監前一天將他逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

2023/04/16 05:30

直接送監執行 再追究不法

〔記者劉慶侯／台北報導〕網紅「館長」陳之漢二○二○年八月遭槍擊受傷，檢警當初追出執行槍擊案的是竹聯幫寶和會後，懷疑寶和會長林修伯涉入其間，不過最後根據蒐證所得，認定是由寶和會組長施俊吉教唆槍手劉丞浩作案，雖然辦案人員始終認為林修伯難脫嫌疑，但因無具體證據，只能用組織犯罪法辦他，林修伯被判刑一年確定，原定本月十四日報到發監，未料被台北市警方查出他捲入少女坐檯陪酒案，在他發監的前一天將他逮捕，先送監執行再追究其所涉的不法犯行。

「館長」陳之漢在槍擊事件中幸運撿回一命，案件審理期間多次公開質疑買凶殺他的幕後影武者尚未現身，槍手劉丞浩與寶和會組長施俊吉都沒有具體殺人動機，全案仍有疑雲。但法院是依證據審理，二審高等法院去年八月依殺人未遂罪將劉、施各判判五年、六年，因二人另犯他案，合併後各判刑十五年六月及十六年，上訴後被最高法院駁回確定。

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寶和會在館長案發生後，成為檢警鎖定清剿的重點對象。本次台北市警方在斬斷黑金金流的行動中，查悉林修伯與其胞弟投資經營的招待所（地下酒店）涉嫌容留少女坐檯，又查出他即將入監執行，為免他屆時落跑、不前往監所報到，決定將拘提行動提前至四月十三日，因此逮捕後直接「護送」他到台北地檢署報到及執行發監。

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