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    英國帆船遇險 我漁船馳援

    日大旺號漁船發揮海洋互助精神，救援英籍帆船船員。（漁業署提供）

    日大旺號漁船發揮海洋互助精神，救援英籍帆船船員。（漁業署提供）

    2023/04/15 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國漁船海上英勇救助事蹟又一樁！漁業署昨日表示，我國籍「日大旺」魷釣漁船，於西南大西洋當地時間本月十一日十四時五十分，救起遇險無法行駛的英國籍帆船「Puffin」號人員，充分發揮海洋互助精神，對該漁船義勇的作為表示肯定及讚賞。

    漁業監控中心十一日接獲國家搜救指揮中心通報，一艘英國籍帆船「Puffin」號於距英屬福克蘭群島史丹利港東北方約七百廿九浬的公海海域，因主桿斷裂無法行駛，船上僅一名船員，且有受傷情形，當地海況不佳，亟需援助。

    接獲消息後，漁業署隨即聯繫附近海域的「發大財」、「日大旺」、「裕勝一號」及「北裕十八號」等我國籍四艘魷釣漁船前往協助，隨後由「日大旺」漁船於當日十四時五十分救起P船船員，該船員雖有受傷但健康情形良好，安置於「日」船上，「日」船目前正航往南非開普敦港，將進港讓P船船員離船，再接駁返國。

    漁業署強調，各類船隻於海上航行，本就具有高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，我國長期透過國家搜救指揮中心，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，將持續參與協調聯繫角色，以共同維護海上作業漁船及漁民的生命安全。

    日大旺號漁船。（漁業署提供）

    日大旺號漁船。（漁業署提供）

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