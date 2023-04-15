調查站組長收賄收押 立即免職

澎湖縣調查站組長陳麒元為調查官班42期。（讀者提供）

2023/04/15 05:30

〔記者蔡清華、錢利忠／綜合報導〕橋頭地檢署指揮調查站及廉政署南調組，前天搜索傳喚時任嘉義市調查站專員的澎湖縣調查站組長陳麒元，陳涉嫌收賄讓在監的受刑人私會家人，橋檢漏夜複訊後，昨天凌晨依貪污治罪條例的違背職務受賄等罪聲押禁見，獲橋頭地院裁准。

橋頭地院指出，陳麒元涉犯違背職務收受賄賂、刑法洩密、毀損公務員職掌物品等罪，他雖否認犯行，但證人證述明確，且有證據佐證，陳的供述與證人不合又前後矛盾，且有要求銷毀訊問光碟等湮滅證據行為，依其資歷和人脈，有能力逃亡、湮滅、偽變造證據或勾串，有羈押的必要性，故裁定羈押並禁止接見通信。

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調查局長王俊力表示痛心，昨天上午先免除陳的組長職務，等到確認法院裁定將陳羈押禁見，隨即依法將陳停職；全案確定前，陳只能領半數本俸。調查局副局長黃義村表示，絕不縱容包庇，一定從嚴、從重究責，絕不寬宥，局本部將持續要求同仁嚴以律己，恪遵法紀，以不負國人期待。

檢察官嚴維德十三日指揮調查局南部機動站、廉政署南調組執行搜索約談，經查，二○一九年至二○二一年間，陳麒元涉收受台北監獄陳姓受刑人、高雄第二監獄江姓受刑人的家屬賄賂，每次收取十萬至廿萬元不等賄款，以及高價的智慧型手機。

陳得款後，即安排讓兩名受刑人利用借提訊問的機會，非法讓受刑人與其妻、兒會面，在借提過程中，他還刻意將調查站內的偵訊室詢問光碟銷毀，試圖湮滅證據。

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