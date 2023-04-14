囚61人釀3死／北台最大控房瓦解 台版柬埔寨案共押29人

台版柬埔寨案首腦「藍道」被收押，起出現金、虛擬貨幣錢 包等證物，瓦解北台最大詐騙控房。 （記者吳仁捷翻攝、資料照）

2023/04/14 05:30

〔記者溫于德、吳仁捷／台北報導〕竹聯幫東堂大哥李振豪等多人與柬埔寨人蛇集團勾結，將八十五名國人騙赴柬國淪為「豬仔」遭拘禁，其中有九人被台北地院重判十一年至十八年不等。拘禁「豬仔」也多達人數六十一人，還涉嫌虐死三人的「台版柬埔寨」詐團案，新北市警局本週二循線逮捕首腦綽號「藍道」的杜承哲，及其六名黨羽到案，徹底瓦解北台最大詐騙控房，其中杜男等四人昨遭收押禁見；全案迄目前已有卅六名詐團嫌犯落網，廿九人遭收押禁見。

首腦藍道等4嫌收押禁見

這起震驚社會、不法所得高達三億九六六七萬餘元的台版柬埔寨案，士林地檢署去年底首波偵結，依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪等罪，起訴詐團高層「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋共廿九人，並對傅女、陳男求處無期徒刑，另兩名高層幹部蔡博臣、涂世泓也被求刑卅年。首腦杜男落網後，依其犯行嚴重性與其「詐團經營者」的身分，未來偵結時恐也將被檢方求處無期徒刑，以及法院的從重判刑，為其惡性重大的犯行付出代價。

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此外，本案當初在檢警持續追查下，發覺該集團先前在桃園、新北市等地的據點被查獲後，竟然又迅速在台北市文山區租處重啟詐騙水房，從事虛擬貨幣詐騙，因而於本週二逮獲首腦「藍道」杜承哲時，再前往台北、新北、台中等地逮捕包括杜妻在內的六名黨羽到案。

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