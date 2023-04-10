修法重罰 林右昌︰打詐推1.5版

內政部長林右昌（中）視察刑事警察局。（圖由內政部提供）

2023/04/10 05:30

包括加重詐欺刑度、登投資性廣告實名制、約定轉帳延至次2日等

〔記者林欣漢／台北報導〕詐騙案件猖獗，內政部長林右昌接受本報訪問時指出，詐騙已經成為新型態的犯罪溫床，行政院正由政委羅秉成整合各部會，檢討打詐一．○策略並規劃「打詐綱領一．五版」，包括修法加重詐欺刑度、刊登投資性廣告實名制、約定轉帳延長至次二日生效等，最快本週向行政院長陳建仁報告後推出。

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最快本週向行政院長報告後推出

林右昌認為，詐騙已經是國際趨勢，主謀利用網路社群的隱匿性及便利性，進行跨國犯罪，一定要有新方法去處理，要打詐不單是警察的事，而是要橫跨國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部、金融監督管理委員會等部會，後端包括法務部加強刑度，針對各種樣態提出有效方法，才能打擊新型態的科技犯罪。

「未來詐欺不再是輕罪」，林右昌說，「打詐綱領一．五版」除了新增策略、針對性更高，跨部會整合協調的密度及強度也會更大，除了推動修法加重詐欺罪刑責，他也要求電商、社群平台、金融機構、電信業者要負起社會責任，在前端就做好把關，要有更大力度的防詐作為，「打詐國家隊不只是政府的事，團結力量大」，目前已經有建立窗口，他也不排除親自拜會業者。

要求電商、社群平台等業者把關

他透露，目前正研擬登載投資性廣告實名制法案，必須本人申請，去掉網路匿名性，實名制就會被找到並究責。另外，有發現部分金融機構人頭帳戶特別多，要求強化所有金融機構內部監管，針對異常交易樣態的帳戶，要有監控機制，也要求銀行納入預警指標。

根據規劃，為防止約定轉帳帳戶有詐，要在轉帳頁面加註防詐警語；約定轉帳生效日，要從次一日延長到次二日，延長金錢被轉出去的時間，萬一受害人發現被詐，警方才有更多時間，在款項尚未抵達收款銀行前攔阻。

林右昌強調，打詐的「識詐」、「堵詐」、「懲詐」及「阻詐」四大面向，都是在和時間賽跑，以Meta為例，去年八月至今年四月六日，通報近二萬五千件詐騙貼文；Google今年至今也通報四百多件，審查內容無誤會在一天內下架，下架速度越快就減少民眾點閱、被騙的機會，最近民眾有感，社群平台的詐騙廣告下架速度，比以前快很多，代表政府的打詐方向是正確的。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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