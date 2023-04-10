高市祭重罰 曾查10毒趴讓亞曼尼汽旅關門

橋檢指揮警憲搜索高雄大帝國舞廳，出動緝毒犬查獲K他命 18包、咖啡包109包，警方帶走舞小姐、大班、舞客共49人驗尿 、調查。（記者黃良傑翻攝）

2023/04/10 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕檢警憲在高雄大帝國舞廳內五間包廂及舞小姐、大班置物櫃內，查獲上百包毒咖啡包及毒品，高市府表示依違反毒品危害防制條例，採最重處分裁處勒令歇業。高市府於六年前向毒品宣戰曾開過第一槍！「亞曼尼汽車旅館」因四年來被查獲十件毒趴，警方當時查獲摩鐵業者涉提供場所和吸食器供毒蟲使用，出重手令該汽旅歇業。

此外，高市警局刑警大隊五年前也曾查獲酒店幹部吸毒，但無法連結業者容留，或提供場所供毒蟲開毒趴，不過，檢警表示，娛樂、休閒場所有供包廂或私屬房間，都是緝毒、防毒的重點，只要業者知情容留客人吸毒，甚至提供場地吸毒、販毒，業者需接受刑法嚴懲，還可能面對廢照的風險。

請繼續往下閱讀...

鳥松區「亞曼尼汽車旅館」自二○一四年起，被查獲涉毒案件有十件五十三人，檢警查出業者疑承諾為毒蟲掩護，逃避警方查緝，二○一五年九月，亞曼尼汽旅租房給五人施用毒品，造成一人猝死，引發市府關切。

高市觀光局於六年前曾行文旅館業者，要求發現房客使用毒品，務必通報警方查緝，但「亞曼尼汽車旅館」業者並未遵守，反而有拖延時間、阻撓檢警緝毒之嫌，高市府經過多次開會，祭出廢止營業事業登記證，勒令歇業。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法