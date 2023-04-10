線報「要多少有多少」供毒如盤商 大帝國舞廳勒令歇業

橋檢指揮警憲搜索高雄大帝國舞廳，出動緝毒犬查獲K他命 18包、咖啡包109包，警方帶走舞小姐、大班、舞客共49人驗尿 、調查。 （記者黃良傑翻攝）

2023/04/10 05:30

檢警查獲2大班助理涉販毒

〔記者黃良傑、葛祐豪、蔡清華／高雄報導〕警方情資指出高雄市知名的大帝國舞廳內部毒品交易熱絡，橋頭地檢署昨拂曉指揮憲警百餘人，並調來保三總隊緝毒犬，大舉搜索大帝國舞廳，查扣K他命十八包、毒咖啡包一○九包，帶走四十九名舞小姐、幹部及舞客回警局偵訊，連清潔婦、泊車小弟的手機都被查扣，針對此案，高市經發局表示依違反毒品危害防制條例，採最重處分裁處勒令歇業。

高市府採最重處分

偵辦人員表示，此次查扣的K他命毒品數量已達盤商規模，根據線報，「有多少需求，就能供給多少…」，大帝國儼然成為供貨據點。

請繼續往下閱讀...

參與此次行動的執法人員透露，此次搜查行動主要是來自岡山地區重要線索，經抽絲剝繭溯源追出供貨毒鏈，意外發現大帝國舞廳內部交易熱絡，岡山警分局報請橋檢指揮偵辦。

橋檢緝毒前 發信封保密

執法人員表示，大帝國舞廳出入人員複雜，目標包括大量不特定對象，且毒品隱匿方便，一旦風聲走漏行動將功虧一簣，所以執法行動採取高度保密做法，橋檢指揮憲警十個機關、一一○名警力及緝毒犬搜索，為防洩密，檢察官特地發小信封，直到執行前十分鐘才開信，公布搜索地點「大帝國舞廳」。

檢警憲在一、二樓營業中的十六間包廂內，查獲五間包廂內有人持有毒品，另在地下室舞小姐、大班的置物櫃內查獲毒咖啡包，小大班（大班助理）朱姓女子（卅九歲）和王姓女子（六十歲）被控販毒。

舞小姐等49人帶回驗尿

檢警憲共帶回四十九人，包括涉嫌販毒的王、朱二女及一名證人，舞廳服務人員九人及二十五名舞小姐帶回驗尿，由於在包廂發現毒品，舞客均否認持有，也被帶回驗尿。

業者表示，朱、王二女並非舞廳員工，也非大班，是大班自己聘用的助理，稱為「小大班」，沒有支領舞廳薪水，毒品案與業者無關。

營業近廿年的大帝國舞廳，是高雄地區目前規模最大的舞廳，此次遭搜出毒品，牽連許多舞小姐，震撼港都娛樂業，經發局長廖泰翔表示，高市府將依違反毒品危害防制條例，採最重處分裁處勒令歇業。

毒品溯源 釐清舞廳是否知情

檢警憲緝毒，有男經紀人不知旗下舞小姐被帶走，因舞小姐未接手機，依時間到舞廳外接送時，才知有狀況，不少舞小姐被帶回去驗尿、問訊，只好原車返回，橋檢持續毒品溯源，釐清舞廳是否知情。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法