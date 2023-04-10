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    假求職真詐騙 年增逾6成 粉領族應徵模特兒 慘賠近12萬

    警方提醒求職防詐3要7不。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒求職防詐3要7不。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/04/10 05:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市莊姓粉領族想兼差當服裝模特兒，從網路社群媒體看到徵才廣告，聯繫對方卻表示拍攝用的衣物屬高價位服飾，必須先支付二七九○元作為押金，以免屆時衣物毀損或不歸還，莊女因此匯錢至指定帳戶，但對方卻以「被海關扣留」、「款項凍結」等理由要她一再匯款，直到莊女匯出近十二萬元，才知騙局一場。

    經統計，去年詐騙案件共兩萬九千餘件，較前年增約廿％，涉及「假求職」案件有八八七件，雖僅占全年詐騙案數的三％，卻較前年多出三百餘件，增逾六十一％；警方研判，應是去年開始疫情解封，求職人數增加，才讓歹徒有機可趁。

    對方先要求須支付拍攝用衣物押金

    警方調查，卅四歲莊女應對方要求匯錢，苦等近一個月，遲未收到衣服，莊女詢問客服，對方指因支付的押金，和衣服的價值落差太大，衣服「被海關扣留」，必須以原價下單購買，才能放行扣留衣物。

    再以海關扣留等理由要求多次匯款

    莊女為取得工作，且買衣錢可申請退費，只好再轉帳一萬八千六百元至指定帳戶，並向客服申請退款，但客服以帳戶填寫錯誤致「款項凍結」，要求莊女再付四萬元「解凍認證費」，甚至以退款帳號不一致，要她再支付五萬八千六百元「重新解凍」費。

    莊女向朋友借貸支付越來越高的解凍金，但再等一週，卻仍然什麼錢都沒收到，客服甚至要求再轉換至「虛擬貨幣」交易平台進行「最後解凍」步驟，至此，莊女才驚覺不對，但已匯出十一萬九千九百元，損失慘重。

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