中國黃、賭、詐網 成犯罪溫床

偷看色情網示意圖

2023/04/04 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市某貴族私立中學就在兩個月內連續發生二名高三男生愛上中國的色情網站，導致行為偏差偷拍女同學如廁。警方表示，雖然中國對該國居民有著強大的網路限制，但對於IP址位設在中國的「外網」則沒有太多限制，只因牆內居民沒法使用外網，不少人將網站架設在中國，供「牆外」的人瀏覽，自然成了犯罪的溫床。

有資深派出所長表示，實務上多半遇到未成年人因性觀念偏差而犯罪，原因就出在這些網站太容易因為瀏覽習慣被推送給使用者，導致未成年人吸收不了正確的性別平等資訊，反而被色情網站影響甚深。

請繼續往下閱讀...

從這兩起案件看來，資深所長認為縱使孩子的手機可能沒有網路，但年輕學子總是有好奇心，往往同儕間好聊的話題之一就是「色情」，Wifi又到處都有，在多次瀏覽色情網站下，演算法算出瀏覽習慣，自然連在一般的網站都會推送色情網站廣告連結，而這些架設在中國的色情網站就有了可乘之機。

再者包含非法博弈、詐騙等網站，也都是這樣推送至使用者手上，亂槍打鳥的手法還是能騙到許多無辜民眾，甚至是未成年學子，讓被害人年齡層越來越廣，造成社會治安的隱憂。

資深所長說，確實並非所有「黃、賭、詐」類型的網站清一色來自中國，但本國與中國有著不淺的淵源，使用的語言相同，來自中國的網站相對其他非中文網站，更容易被推送到使用者手中。所長嘆道：「性平教育再推廣，也比不過網路傳輸的速度，這點讓人非常憂心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法