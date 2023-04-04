看中國色情網 2學子凍未條偷拍

偷看色情網示意圖

2023/04/04 05:30

女同學報案 新北市貴族私中兩男學生送辦

〔記者徐聖倫／新北報導〕現在人手一機已是常態，家長為了方便聯繫孩子，也通常為孩子辦手機，但網路「色情資訊」對孩子影響太深，導致孩子觀念偏差。新北市某貴族私立中學就在兩個月內連續發生廁所偷拍案，經過警方調查，兩名男學生皆稱因為看了來自「中國」的色情網站，導致心理扛不住誘惑而犯案。

據了解，去年十一月中旬，就讀貴族中學高三的小志（化名）在晚自習時，看到同班心儀已久的女同學起身走去廁所，小志抑制不住衝動，悄悄尾隨前往女廁，待女同學進入廁所，小志拿出手機往門縫下伸入，接著小志聽到女同學尖叫，嚇得拔腿就跑，但走廊監視器已將他身影拍下，女同學也在教官、家長陪同下報案。

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女同學氣憤向警方表示，還好自己上廁所時都會先觀望一下，突然看到門縫伸出手機，於是尖叫求救。小志則供稱，因為好奇，才會做出這種事。但警方查閱小志手機時，發現他的網站瀏覽紀錄有一堆色情網站，這些色情網站大多是簡體字。

去年十二月，警方又接獲同一間學校的報案，又是另一名高三男學生在早上第二節下課時尾隨同班女同學偷拍，手法、口供如出一轍，而查閱這名男學生的手機時，同樣是一堆瀏覽中國色情網站的紀錄。

這兩起偷拍案的加害人均未成年，警方依違反「兒童及少年性剝削防制條例」將兩名高三男學生移送法辦，校方也承諾會再加強性別平等教育，以免有類似情況再發生。

警方︰家長要教孩子性平觀念

警方呼籲，家長為了聯繫孩子方便而為其申辦手機，但手機不像電腦有「色情守門員」軟體防護，手機裡的防護機制，孩子是能夠自己關閉的，最好的方式還是家長平時就要灌輸孩子性平觀念，教導正確性知識，並對孩子的動向多加關心。

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