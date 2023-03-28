得標海軍雷達發電機採購「洗產地」 中國製洗成歐製 撈5千多萬起訴

得標海軍雷達發電機採購涉嫌洗產地，新北地檢署依刑法詐欺、行使偽造私文書罪嫌及違反政府採購法起訴廣昱科技及其負責人賴正興等三人。（資料照）

2023/03/28 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕二○一九年「廣昱科技」標下海軍司令部海軍艦隊指揮部辦理的雷達發電機組三件採購案，涉嫌以中國製的發電機組，轉至新加坡再進口台灣「洗產地」交差，還持不實文件假裝是歐洲原廠貨，撕掉簡體字貼紙通過第一階段驗收，詐得五一九四萬元，新北地檢署依刑法詐欺、行使偽造私文書罪嫌及違反政府採購法起訴廣昱科技及其負責人賴正興等三人；據悉，這批中國製發電機尚在服役中。

偽造歐洲原廠貨證明 通過驗收

檢調調查，二○一九年八月，艦指部辦理雷達採購案開標作業，該標案細分為四個標案，包含「六十KW、一百五十KW、四百KW、八百KW」，標案明定「發電機組須為歐美日品、零組件不得為中港澳製造、進口及轉口」。

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廣昱公司提履約實績說明，表示機組均為歐洲進口，廠牌為VOLVO及MTU，承辦人審認說明合理，由廣昱各以最低標三○九三萬餘元、二四三九萬餘元及三六九三萬元得標三案。

該批中國製發電機 尚在服役中

賴正興事後夥同該公司營運管理部林姓主管、關係企業何姓女負責人，將中國製機組轉至新加坡「洗產地」，並偽造不實原廠製造證明文件註記「保證引擎、電頭等零組件均無中國製品無誤，特此證明」等，使艦指部開標人員受騙，順利通過資格審查並得標。

檢調指第一階段驗收時，艦指部以目視方式檢查文件及發電機組，何女還事先撕毀發電機組上簡體字貼紙，致驗收人員受騙通過驗收，扣除成本後詐得五一九四萬元。

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