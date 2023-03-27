「本來是要殺林ＸＸ…」要殺前女友 馬國女冤成替死鬼

陳柏諺（左圖，資料照）犯後傳訊給親友稱 「本來是要殺林ＸＸ的⋯」，警方察覺陳男 原來是要殺林姓前女友的，馬國女大生（右 圖，取自IG）意外成替死鬼。

2023/03/27 05:30

〔記者劉慶侯／調查報導〕來台讀大學的馬來西亞籍女大生蔡芝妍，去年十月遭台籍男友陳柏諺殺害，案發後檢警過濾陳男手機發覺，他曾上網搜尋「殺女友為度她成佛」等文字，原本判斷是針對蔡女，沒想到後來查出，陳犯後竟傳訊給一名親友稱「本來是要殺林ＸＸ的…」，警方察覺陳男原來是要殺林姓前女友，不巧蔡女就在這段時期認識殺心正濃的陳男，意外的成了替死鬼。

陳男於去年十月十三日在廿四歲蔡女的台北士林區租處犯下殺人案。據檢警調查，三十歲的陳柏諺在此之前，原與暱稱little green的林姓女子相熟，兩人居住所很近，都喜愛貓咪，陳因此展開熱烈追求，兩人成為情侶。

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林女去年因故堅持分手 不再和陳男見面

但林女去年間因故堅持分手，不肯再和陳男見面，陳男由愛生恨，埋下殺心，因為有一段時間一直見不到林女，陳男的殺人計畫落空，而在此空檔，蔡女補上了這致命的「空缺」。

由於蔡女高挑活潑，陳男十分迷戀，暫時擱下原本殺心，去年四月間開始透過IG（Instagram）與蔡女互動。警方專案人員研判，陳男與林女分手後，雖想殺害對方報復，但在此期間開始和蔡女連絡，將殺心放緩卻轉向蔡女，有如「讓」過了林姓前女友。

直到陳男犯下蔡女命案，檢警近期查到陳傳給親友的訊息，竟有一句：「其實我本來是要殺林ＸＸ的（或許叫超度），後來十月七日遇到蔡芝妍」，明確可知陳之前打算殺害前女友。

記者多次留言試圖與林女連絡，但對方不願回應，無法取得她的說法。

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