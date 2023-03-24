殺害馬國女大生 梁育誌二審仍判死

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵殺害命案，高等法院高雄分院昨天以視訊方式宣判，認定被告梁育誌的手段凶殘，已無教化的可能性，依強制性交殺人等罪，維持死刑的判決。 （臉書、本報資料照，本報合成））

2023/03/24 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，高等法院高雄分院昨天以視訊方式宣判，認定被告梁育誌的手段凶殘，已無教化的可能性，依強制性交殺人等罪，維持死刑的判決，人在馬來西亞的鍾女母親得知判決後，透過簡訊表示，正義得以伸張。

判決指出，住在高雄市阿蓮區的三十歲男子梁育誌為了滿足性慾，到離家約十多分鐘的台南市歸仁區長榮大學附近勘查犯罪路線，發現當地晚上的路燈不亮，是學生離校的必經之路，二○二○年九月三十日晚上，他發現一位女大學生獨自步行經過，強行以雙手摀住她的口鼻，拖行至附近隱密處親吻胸部，後因被害人奮力抵抗並呼救，梁男趕緊駕車逃逸，未性侵得逞。

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但梁育誌仍不罷手，十月二十八日晚上見另一名馬來西亞籍鍾姓女大生獨自離校、經過，他涉嫌以麻繩套住她的脖子，再拖至路旁侵犯，最後將她勒死、洗劫財物後，棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。

橋頭地方法院依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判處梁育誌死刑，全案上訴高雄高分院後，鍾女的雙親聲請參與審判，並兩度抵台出庭應訊，含淚要求法官判處死刑；梁育誌辯稱並非故意殺害鍾女，他的辯護律師也請求有關單位進行量刑教化鑑定，合議庭法官評議後，由法院自費請南部某單位鑑定，成員包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等。

再犯高危險群 無教化可能

法院判決說，梁育誌的供詞避重就輕，未見悔意，先後兩次鑑定均認為他的再犯率屬於「高危險」，未坦然面對錯誤、無同理心，難有矯治教化、降低再犯的可能性。高雄高分院因此判處死刑，褫奪公權、與世隔絕，全案仍可上訴。

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