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    跨境詐騙1年追回7千萬／警和時間賽跑 黃金48小時2步驟追詐款

    警方攔阻境外詐款示意團

    警方攔阻境外詐款示意團

    2023/03/22 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕跨境詐騙案頻傳，民眾匯往境外的受騙款項，追回機會渺茫，刑事局為提高追回機會，去年三月起爭取款項被提領前的轉匯時效，果然順利追回七千多萬，除了靠警方及時聯絡，還須靠被害人於受騙後的黃金四十八小時內，完成「立即報案」、「辦理退匯」兩項步驟，才有機會順利凍結、返還。

    刑事局表示，現階段跨國詐騙手法，以假投資、假交友、及BEC商業電子郵件詐欺等三類為主，當中假交友的國際愛情騙子及其衍生的誘騙投資案件最多，商業電子郵件詐欺則是個案受騙但是金額最高。

    被害人只要一時不察匯出款項至國外，轉匯的行政流程約須二至三天才會匯入收款銀行，一旦匯入收款銀行，馬上就會被車手提領一空，追回機會更加困難。

    可打165反詐專線或上反詐網通報

    刑事局提醒，為了爭取在詐團提領前順利將款項凍結，民眾發現受騙後，最好應立即報案，可撥打「一六五」反詐專線或上「一六五」全民反詐騙網站通報，再備妥事證、匯款水單速至鄰近警局完成報案，以節省時效；同時，也應儘速向匯款銀行申請退匯，以利警方協助取回款項，爭取時間防止詐團得手。

    經刑事局國際科成功通報美、英、澳洲、日本、新加坡、葡萄牙等國家，攔阻十三起詐騙案，追回新台幣約七千多萬元，成果豐碩。

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