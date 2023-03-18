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    曹興誠：司改由下往上 才能符民意

    「台灣公民人權聯盟」昨天正式成立，曹興誠將「缽」送給聯盟，意指要透過天天敲缽，直到台灣司法如同台灣民主一般，讓台灣感到驕傲。（記者方賓照攝）

    「台灣公民人權聯盟」昨天正式成立，曹興誠將「缽」送給聯盟，意指要透過天天敲缽，直到台灣司法如同台灣民主一般，讓台灣感到驕傲。（記者方賓照攝）

    2023/03/18 05:30

    〔記者溫于德、邱俊福、吳政峰／台北報導〕昨日成立的台灣公民人權聯盟，認為要將「威權式司法」轉型為「服務型司法」，由下而上廣納民意推動司法改革，才能實現以人民為主體的司法主權，目標直指抑制檢察官濫行上訴的問題，並將部分輕微刑案的偵查權、處分權交給警方。

    民權盟發起人、聯電前董事長曹興誠認為，現行司法制度是威權體制的殘留，不符現代民主社會的主權在民原則，必須運用現代的管理觀念改善，應依「第一次就做對」原理，做事情一開始就要做對，否則品質只會越修越差，司法流程越走越慢，刑事案件應決戰在一審，法官、檢察官須更審慎應對，並應抑制檢察官濫權上訴，檢察官一審敗訴後不應任意上訴。

    「注重專業和分工」原理，籲建立「檢警雙偵查主體分工」制度，將輕微刑案的偵查權與處分權交給警方，讓檢察官專注於重大刑案的追訴和法庭訴訟，專業分工應能立即、大幅提升司法與治安效能。

    司院：一向倡議一審為審理中心

    司法院對於曹興誠的司改看法，表示曹的建議，他國法制已有類似先例，司法院也一向倡議把一審視為審理中心，並據以提出金字塔訴訟制修正草案，待曹興誠提出詳細主張後，再進一步討論。

    警署：樂見賦予警微罪處分權

    警政署表示尊重民間團體看法，檢察官案件甚多，若為達重大案件的精緻辦案，而推動賦予警察分局長以上有微罪處分權，警署樂見其成，也會有完善的規劃及配套。

    警政署表示，警察是刑事司法體系重要一環，身居犯罪偵查、保護被害人的第一線，負責調查移送許多案件，連動到檢察官偵查與法官審判程序，警方將持續推動刑事偵防各項專業教育訓練，與時俱進精進員警職能。

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