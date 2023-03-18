台灣公民人權聯盟成立

台灣公民人權聯盟昨日舉行成立大會，發起人代表曹興誠（左四）主持揭牌儀式。（記者方賓照攝）

2023/03/18 05:30

曹興誠發起 推司法案件須決戰一審等司法改革

〔記者溫于德、吳政峰／台北報導〕由前聯電董事長曹興誠發起的「台灣公民人權聯盟（民權盟）」，昨天正式成立，曹興誠將「缽」送給聯盟，意指要透過天天敲缽，直到台灣司法如同台灣民主一般，讓台灣感到驕傲；民權盟主打的司法改革目標，一為「司法案件必須決戰一審」，要抑制檢察官濫權上訴，二是「檢警偵查雙主辦分工」，旨在將部分偵查權交給警方。

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曹興誠解釋，「司法案件必須決戰一審」指的是，檢察官若於一審吞敗，就不應再繼續上訴，比照聯合國國際人權公約第十四條第七款規定的「一事不再理」原則，未來聯盟將會透過立法院，請求立委制定、修改法律。

其二是「檢警偵查雙主辦分工」，曹興誠說明，檢察官必須專注於「起訴」與「法庭訴訟」，很多案件偵辦其實可直接交由警方處理，國內有七萬多位官警都受過偵查訓練，而檢察官目前實際能夠辦案者約七百多人，導致檢察官無法應付眾多案件量，因此應推行警察也有偵查權的制度。

曹興誠也主張刑事誹謗罪應除罪化、民事化，並推動陪審制度，以免法官、檢察官專擅而枉法或濫權。

曹興誠說，威權時代的台灣司法讓民眾無法滿意，是因為政府用司法來管制、恐嚇老百姓，然而，現今的司法又因為辦案速度讓民眾無法忍受，辦案品質使民眾無法認同。

曹興誠因此認為必須將改革力量從過去的「由上而下」，轉為「由下往上」，藉由匯集各方意見，要求司法必須改革以獲得民眾滿意，而真正改革司法的主戰場在立法院；曹強調，行政要依法，司法也要依法，重點在於立法院啟動修法。

曹興誠表示他對司法的感受很深刻，他曾推動司法重要改革，促成「專利法除罪化」，之後又因和艦案審判曠日費時，一、二審都判無罪，檢察官仍上訴。此案最終促成「刑事妥速審判法」立法，還被稱為「曹興誠條款」，但他認為速審法是既不妥、也不速的鋸箭法，根源仍在於檢察官濫行上訴問題。

法部：檢無濫權上訴情事

對於曹的司改主張，法務部表示，檢察官若認為判決的認事用法無違誤，不會濫行提起上訴，基於檢察一體，檢察長會邀集主任檢察官、承辦檢察官會商研議，詳細審酌審慎決定是否上訴，且須提出具體理由，並無濫權上訴情事。

至於部分偵查處分權交給警方，法務部指出，刑事訴訟法明定檢察官是偵查主體，先進國家如德國亦如此，檢察官是法治國守護者及公益代表人，謹守法定程序，檢警互相協助合作的實務現況，並無窒礙難行之處。

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