九合一選後國民黨籍第2人 雲林議長沈宗隆 涉收賄收押

雲林地檢署抗告成功，雲林地院昨天重新裁定將涉嫌收賄的雲林縣議會議長沈宗隆（中）收押。圖為日前長沈宗隆交保的畫面。（資料照）

2023/03/17 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署對涉嫌收賄、但獲法官裁定交保的雲林縣議會議長沈宗隆等兩人提起抗告成功，雲林地院昨天清晨重新裁定將沈及關鍵白手套包商鍾慶郎收押，並禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視，以防接觸外界資訊。這是去年九合一大選以來，第二位國民黨籍議長捲入弊案被收押，第一位是本月十四日也因涉貪遭押禁見的澎湖縣議會議長劉陳昭玲。

關鍵白手套 鍾慶郎也押

雲林地檢署偵辦認為，沈宗隆與議員王又民、黃文祥、許留賓涉收受達德集團二千六百萬元賄賂，聲押沈、王及達德前執行長潘正綱、王的助理及潘妻游姓姊妹、下包商鍾男等六人，另有五人獲一百萬元至十五萬元不等交保。

請繼續往下閱讀...

雲院十日裁定收押潘男，沈宗隆等五人分獲交保或無保請回，檢方以沈、鍾有串證、滅證之虞提起抗告，獲高等法院台南分院撤銷原本交保裁定發回，雲院前晚漏夜開庭審理八小時，重新裁定沈、鍾收押禁見。

檢提新事證 有串證疑慮

雲林地院庭長王子榮表示，檢方抗告時，對羈押必要性有再提出相關事證加以佐證，經地院訊問後，認為目前案件正在偵查階段，依檢方補強的新事證及理由，仍有多名共犯與證人說法有出入，檢方的舉證足使合議庭認為沈、鍾兩人有和證人或本案其餘共犯串證疑慮。

雲院並認為，沈宗隆兩人涉犯重罪，法院有相當理由認為兩人串證的可能性升高，而此部分無法透過羈押以外的手段，例如具保、限制住居、限制出境出海來防止，只有透過羈押手段，才足以確保後續偵查程序進行，依此裁定羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法