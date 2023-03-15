台南法官涉霸凌部屬 重創司法形象 司院止血 令申訴案7日內上報

司法院製作職場霸凌申訴表，通令接獲霸凌申訴案，須七日內向上呈報。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/15 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台南地院徐姓法官被控霸凌部屬，一名法官助理疑因此輕生，一名書記官則疑不堪受辱而請育嬰假，惟南院竟要求另一名請育嬰假的書記官銷假上班，重創司法形象。司法院日前出手止血，以「最速件」發函通令所屬法院及機關，一旦知悉或接獲霸凌申訴案後，須於七日內向上呈報，並追究行政、刑事、民事責任。

製作通報表 訂結案日避免延宕

司法院三日發出最速件，要求所屬單位知悉職場霸凌或接獲申訴後，應於七日內通報司法院，調查及處理情形隨時通報。通報時應填妥通報表及檢附相關資料，資料須先以掃描檔加密，再透過電子郵件傳送到司法院，避免外洩。

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司法院還製作「職場霸凌申訴案件通報表」，要求所屬機關的調查小組載明申訴人與被申訴人的基本資料、申訴內容、雙方是否具有「指揮監督關係」，並訂出「預定結案日」，避免無限期延宕。小組應寫出調查及決議結果；確認行政、民事或刑事責任的審究情形；是否調整當事人事務分配或其他職務；其他處理措施。

寫出結果 追行政刑事民事責任

司法院強調，為落實防治職場霸凌，發函加強監督所屬機關依照人事行政總處函定的「員工職場霸凌防治與處理建議作為」、「員工職場霸凌處理標準作業流程」處理霸凌申訴事件，避免同仁於執行職務時遭受身體或精神的不法侵害，以建構健康友善的職場環境。

此外，高等法院八日也緊急公布「高等法院職場霸凌防治申訴及處理要點」，決議組成申訴評議會處理霸凌事件。

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