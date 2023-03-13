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    與妻鬧離婚 竟偷岳父骨灰罈扔溪床

    陳男竊取岳父骨灰罈後離去，被監視器拍下。 （警方提供）

    陳男竊取岳父骨灰罈後離去，被監視器拍下。 （警方提供）

    2023/03/13 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉林姓鄉民七日到員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）祭拜亡父，發現父親骨灰罈不翼而飛趕緊報警，警方查出報案人妹婿，即亡者的三十四歲女婿陳姓男子涉案，陳男疑與妻子感情不睦鬧離婚，竟偷岳父骨灰罈，從橋上丟到溪床洩憤。

    裝潢工人偷骨灰罈 被監視器拍下

    林姓鄉民清明節前夕到員山福園祭拜父親，打開塔位準備拜拜時，才知骨灰罈不見了，警方獲報後調閱監視畫面，二月二十三日凌晨有人進入納骨塔，離去時捧著骨灰罈，經過比對，查出陳男涉嫌偷走骨灰罈。

    監視畫面顯示，案發當天凌晨二點四十一分，陳男獨自進入員山福園納骨塔，三點一分，手捧著岳父的骨灰罈離去。警方前天將他查緝到案，陳男供出偷走骨灰罈後，放進車上轉往附近的員山鄉尚德橋，丟棄在橋下溪床，過程中碰撞護欄，骨灰罈破裂造成骨灰四散。

    警方派鑑識人員赴現場採證，配合被害家屬及消防隊到橋下河床搜索，起出被陳男丟棄的骨灰罈碎片及亡者遺骨；經過調查，陳男與妻子近來頻頻爭吵，雙方鬧離婚，疑似心情不佳，遷怒於去年底往生的岳父，偷走骨灰罈丟到橋下。

    觸竊盜及損壞遺骨、火葬遺灰等罪

    據了解，陳男是裝潢工人，利用夜深人靜，潛入員山福園完工不久的納骨塔一樓，撬開岳父塔位的壓克力材質內門竊走骨灰罈，作案過程被監視器拍下，最終難逃法網。警方訊後認定陳男除了涉及竊盜罪，另觸犯可處五年以下有期徒刑的損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪，全案函送宜蘭地檢署偵辦。

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