麻將手遊不會算台 判吐還開發費

陳姓建商委請遊戲公司開發這款麻將遊戲，結果漏洞百出讓他超傻眼。 （取自鬥陣歡樂城臉書粉專，記者黃佳琳翻攝）

2023/03/12 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕桃園陳姓建商有意進軍手機遊戲市場，找上高雄某遊戲設計公司開發一款麻將手遊，不料設計公司研發的遊戲，不但亂胡牌還不會計算台數，建商要求改善未果，提告請求返還一百四十一萬元報酬；高雄地院法官委請大學教授鑑定，確認這款遊戲錯誤百出，判設計公司應返還這筆錢。可上訴。

判決指出，陳姓建商二○一九年九月與高雄該遊戲設計公司簽約，準備以二百卅五萬元開發以某家歡樂城手遊為範本、可在安卓和蘋果IOS平台上架的麻將手遊，陳支付前兩期共一四一萬元費用後，只拿到安卓版本的麻將遊戲。

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陳姓建商請公司專案人員測試，發現遊戲運作時出現大量錯誤，進入遊戲時無限加載、結算錯誤（僅記載台數未記載「花」、未計算莊家台數、開局兩圈但打完一圈就結束）、解散比武場錯誤、玩家無法出牌、按「眼牌」後當機、切換語言會跳出遊戲等。

竟要求付第三期款才願修正

陳要求改善，但設計公司卻要求再給付第三期款項，才會修正遊戲內的BUG（瑕疵），雙方沒有共識，中止合約，鬧上法院，陳提告要求返還一四一萬元。

雄院法官委請高雄大學教授協助測試，教授鑑定發現，這款遊戲錯誤百出，包含遊戲中出現顯示牌的位置錯誤、語音功能遲延、台數部分計算有誤等，且後台欠缺功能表中的防弊管理、收益管理、首頁管理、新增功能，顯見後台測試檔並未完成。

法官認為，遊戲進行中出現各種缺失，導致遊戲不流暢，且不同遊玩方式會出現不同問題、甚至當機，程式不穩定，認定設計公司尚未完整設置遊戲內部程式就交貨，判應返還報酬。

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