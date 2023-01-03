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    黑幫也退避三舍…凶狠郭信一曾拿長槍掃射派出所

    桃園知名黑幫「黑人家族」老大郭信一，突遭槍手伏擊，送醫不治。（民眾提供）

    桃園知名黑幫「黑人家族」老大郭信一，突遭槍手伏擊，送醫不治。（民眾提供）

    2023/01/03 05:30

    〔記者余瑞仁、陳恩惠／桃園報導〕「黑人家族」在桃園及中壢地區赫赫有名，家族老大「黑人」郭信一早年從桃園南門市場發跡，以手段凶狠著稱，更有「黑道的軍火庫」稱號，所吸收幫眾也極其凶悍，讓桃園其他黑幫也退避三舍；二○一九年桃園市發生血鷹幫分子挾持車行九名人質案，警方策動他出面勸降二名槍手，足見其在黑幫分量。

    資深刑警指出，郭信一以凶狠出名，民國八○年代在桃園地區崛起，逐漸在道上闖出名號、成為地方角頭老大，他年輕時曾拿長槍掃射派出所，二○○○年桃園縣觀音鄉發生殺警案，警方查出犯案槍枝就是由郭提供，郭也因此有「黑道的軍火庫」稱號，連當地天道盟正義會和至尊盟等幫派分子，都對他退避三舍，郭後因殺警供槍案入獄服刑，且服刑期間還被檢警查出指揮手下「黑人家族」強取豪奪，光是監獄中保管金分戶卡進出累計就達兩百萬元，還以信件指示手下，利用犯罪所得撥充手下安家費、成立目標五千萬元的幫派公基金，甚至要培養二名手下參選議員，「完成大仔的遺憾」。

    據了解，郭信一經營賭場詐賭、放高利貸、暴力討債，於二○一五年被桃園警方掃黑入獄，出獄後他低調行事，幾乎不問江湖事，但家族手下卻捲入數起上億元毒品走私糾紛，幾乎掀起黑道火併；二○一九年六月十二日，桃園區發生車行遭血鷹幫二歹徒持槍挾持九名人質事件，警方策動郭信一協助勸降二槍手，順利救出九名人質。

    二○二一年桃園發生駭人的擄人勒贖案，原先綁匪要求一億元贖金，但家屬只籌得五千一百萬元，警方找人多日未果，家屬轉而找上郭信一居中斡旋，最後雙方妥協簽下面額五千一百萬元本票後，肉票才平安獲釋。

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