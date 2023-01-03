昔黑道軍火庫「黑人家族」老大／郭信一遭槍殺 槍手燒車滅證

槍手狙殺郭信一，連開多槍後開車逃逸。 （民眾提供、資料照）

2023/01/03 05:30

下樓丟垃圾 槍手當街狙殺

〔記者陳恩惠、余瑞仁、吳仁捷／綜合報導〕桃園黑幫「黑人家族」、綽號「黑人」、更有「黑道的軍火庫」稱號的角頭老大郭信一，昨天傍晚在桃園區泰昌十街的住處下樓丟垃圾時，突遭一名身穿黑衣黑褲、戴帽，戴上口罩的槍手當街狙殺，郭中槍後奔逃，槍手追上又連開至少五槍後逃逸，郭送醫不治；檢警初步調查，郭信一遭槍擊部位包括肩部兩側、鎖骨咽喉、右手掌及左腹，至少有六處槍傷，槍手射擊都是要害，顯見非致其於死不可。

郭身上至少有6處槍傷

警方掌握現場監視影像顯示，郭信一於昨天下午五點廿分許走下樓丟垃圾時，槍手突然靠近對他開槍，郭中槍後立即往對向馬路奔逃，槍手從後追上又連開四槍，郭接連中彈倒地後，槍手又上前補了一槍，隨即奔赴一旁停放的豐田轎車後駕車逃逸。

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郭整個人無意識地趴臥在血泊之中，一旁還留有他準備丟的大包垃圾，現場陸續傳出民眾驚呼、救護車抵達及警察到場處理等聲響。據了解，郭家平時並非固定由郭信一出門倒垃圾，昨可能遇元旦連假他並未出門，因此順手幫忙倒垃圾，沒想到會遇襲。

新北警三峽分局昨晚接獲桃園警方通報，協助攔查涉及桃園角頭槍擊命案犯案車輛，確認該車晚間六時許進入三峽、往樹林方向逃逸，警方一小時後於大漢溪畔、樹林區柑園街二段，發現疑似車輛，但燒得精光，但車上空無一人，疑槍手滅證；警方查訪到目擊火燒車的一名裝潢工人，工人說，當時聽到爆炸巨響，他衝出一看，赫見一輛車陷入火海，有兩人從車旁逃離，警方掌握燒車的雙煞身穿黑衣黑褲、戴帽且戴上口罩，臉部包得只露出雙眼，因涉及重大刑案，新北警方除採證釐清，並積極查緝槍手到案。警方也不排除有同夥接應，正調閱各路口過濾可疑人車，也正通報各單位嚴防槍手偷渡出境，目前仍在追查槍手身分及背後真正殺機。

燒車雙煞身穿黑衣黑褲

桃園警分局昨晚表示，案發後已立即組成專案小組追查，通知鑑識人員在案發現場進行採證，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，將依據相關事證積極查緝嫌犯到案。

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