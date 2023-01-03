阿兵哥酒駕 害友3死1重傷

台十七線台南北門元旦傳出三死二傷重大車禍，肇事的駕駛陳姓現役軍人，送醫時酒測值超標。（資料照）

2023/01/03 05:30

元旦台南北門自撞 3死者皆未滿20歲 20歲駕駛輕傷

〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕廿歲陳姓男子開車搭載四名男女，元旦在台南市北門區的台十七線自撞五王大橋護墩，車子彈飛約六公尺，四名乘客被拋出車外，陳男輕傷，四名乘客三死一重傷，其中一對男女死者是未成年高職生情侶；台南檢警昨會同法醫相驗，發現三名死者都是不到廿歲的年輕人，而肇事的陳男是陸軍志願役士兵，涉嫌酒駕和車速過快釀禍。

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這起車禍造成阮女（十五歲，台南新營人）、郭男（十七歲，嘉義義竹人）和戴男（十九歲，嘉義布袋人）不幸死亡，陳男（廿歲，新營人）和蔡男（廿二歲，布袋人）受傷。

警方查出，駕駛陳男是現役軍人，在台南地區服役，送醫時酒測值超過○．二五毫克，酒駕涉嫌公共危險罪嫌，因他仍住院就醫，尚待進一步訊問釐清車禍原因。陳男服役的陸軍單位，雖與警方聯繫了解車禍事件，但未就陳男休假出車禍的善後處理提出說明。

高職生情侶 幫忙朋友遇死劫

而在車禍中喪命的郭男、阮女為男女朋友，都是在台南就讀的高職生，元旦當天到台南北門南鯤鯓代天府幫忙友人的進香活動，不料回程遇上死劫，家人接到噩耗傷心不已、校方震驚。南檢相驗結果，戴男、阮女死因為顱內出血，郭男因頭頸胸四肢撞挫傷，併多處骨折導致多發性損傷死亡。

學甲警分局調查，這輛肇事轎車，前天下午二點四十四分沿台十七線從北門由南往北要回布袋，行經急水溪五王大橋內側車道時，為閃避前車，切至外側車道，下橋後就是南二線路口，剛好是處彎道，疑因車速過快，車頭拉不回來，直接撞上右側台十七線的護墩，因撞擊力大，車子當場騰空翻飛六公尺，再撞到中央分隔島後掉到對向車道，車體毀損幾成廢鐵，當時陳男受困車內，其他四人噴出車外，釀成三死二傷悲劇，路口監視器顯示，轎車撞護墩的影像相當驚悚。

前天車禍發生後，警消出動救援，當時以為死傷者是三、四十歲，昨天清查才知是四男一女都是年輕人，推測超速、不熟悉路況，都可能是這起重大車禍肇因，未料再查出現役軍人陳男涉嫌酒駕肇事。

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