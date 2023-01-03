兄弟借6萬葬父 未滿月利息竟快5萬

立委陳素月服務處幫劉家（右2）募喪葬費。 （立委陳素月服務處提供）

2023/01/03 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣劉姓兄弟家貧，父親去世後無力籌措喪葬費，哥哥向「網路融資公司」借了六萬元，但光廿多天的利息及手續費就近五萬元，於是先還兩萬元，對方卻扣住借據，強逼繼續借，還好立委、里長及鄉鄰同情這兩名孝子，以募款方式協助還掉這筆錢。

地下錢莊扣住借據 強逼續借

廿五歲的哥哥說，近一年來父親都臥病在床，由他和剛滿廿歲的弟弟照顧，兄弟倆在加油站打工，父親上個月過世，不但醫藥費沒結清，還要籌辦後事，兩人舉目無親，不知要上那裡借錢？情急下透過網路搜尋借錢管道，向三家地下錢莊借錢。第一家借兩萬元，約定十五天付三千元利息；第二家也借兩萬元，約定十四天付六千元利息，第三家又借兩萬元，約定廿天付九千元的利息。

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兩人只求把父親安葬，以後再想辦法還，未料利息暴增，只好先還兩萬元，而對方壓著借據不給，還說「不希望他還錢」，逼他繼續借。兩人向鄰居阿姨哭訴，鄰居找員林市南西里長黃家富想辦法，立委陳素月得知後也主動幫忙，募集十二萬元解決燃眉之急。

立委、里長同情 募款助還錢

哥哥說，自己少不更事，好在有里長和立委協助；黃家富表示，劉氏兄弟都很年輕，受到威脅就嚇得手足無措，經過協調業者同意解約，兩人總共借了廿多天，除支付本金六萬元，又付了近五萬元利息與手續費，對方拿到錢後，以「直播」方式公開燒掉借據。

立委陳素月表示，現在年輕人對於資訊的取得高度仰賴網路，網路世界訊息虛虛實實，充滿許多陷阱，更有不法人士隱身其中。黃家富也說，兩兄弟相當孝順，鄉鄰得知此事後，擔心兩人被逼債，恐逼出更大的社會問題，因此都慷慨解囊。

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