為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    兄弟借6萬葬父 未滿月利息竟快5萬

    立委陳素月服務處幫劉家（右2）募喪葬費。 （立委陳素月服務處提供）

    立委陳素月服務處幫劉家（右2）募喪葬費。 （立委陳素月服務處提供）

    2023/01/03 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣劉姓兄弟家貧，父親去世後無力籌措喪葬費，哥哥向「網路融資公司」借了六萬元，但光廿多天的利息及手續費就近五萬元，於是先還兩萬元，對方卻扣住借據，強逼繼續借，還好立委、里長及鄉鄰同情這兩名孝子，以募款方式協助還掉這筆錢。

    地下錢莊扣住借據 強逼續借

    廿五歲的哥哥說，近一年來父親都臥病在床，由他和剛滿廿歲的弟弟照顧，兄弟倆在加油站打工，父親上個月過世，不但醫藥費沒結清，還要籌辦後事，兩人舉目無親，不知要上那裡借錢？情急下透過網路搜尋借錢管道，向三家地下錢莊借錢。第一家借兩萬元，約定十五天付三千元利息；第二家也借兩萬元，約定十四天付六千元利息，第三家又借兩萬元，約定廿天付九千元的利息。

    兩人只求把父親安葬，以後再想辦法還，未料利息暴增，只好先還兩萬元，而對方壓著借據不給，還說「不希望他還錢」，逼他繼續借。兩人向鄰居阿姨哭訴，鄰居找員林市南西里長黃家富想辦法，立委陳素月得知後也主動幫忙，募集十二萬元解決燃眉之急。

    立委、里長同情 募款助還錢

    哥哥說，自己少不更事，好在有里長和立委協助；黃家富表示，劉氏兄弟都很年輕，受到威脅就嚇得手足無措，經過協調業者同意解約，兩人總共借了廿多天，除支付本金六萬元，又付了近五萬元利息與手續費，對方拿到錢後，以「直播」方式公開燒掉借據。

    立委陳素月表示，現在年輕人對於資訊的取得高度仰賴網路，網路世界訊息虛虛實實，充滿許多陷阱，更有不法人士隱身其中。黃家富也說，兩兄弟相當孝順，鄉鄰得知此事後，擔心兩人被逼債，恐逼出更大的社會問題，因此都慷慨解囊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播