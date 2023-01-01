母嬰挨撞雙亡／護子推開夫救夫命 妻首當其衝遭撞死

李女見公車撞來，趕緊要抱嬰兒車上的兒子保護，最後要撞上那一刻，疑似伸手推開丈夫，自己首當其衝被撞上。（記者蔡淑媛翻攝）

2023/01/01 05:30

無良公車竟加速左轉

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市上月廿七日深夜，發生公車撞上一家三口，造成卅歲李姓妻子與一歲幼子身亡，僅伊拉克籍季姓丈夫輕傷倖存的重大車禍。檢警過濾肇事影像追查本案，畫面顯示公車快速轉彎時，推娃娃車的季男察覺危險，立刻伸手護妻，妻子也趕緊要抱起嬰兒車內的兒子保護，但公車速度極快，快撞上時，妻子疑似伸手推開丈夫，自己首當其衝被撞倒，因擦撞受輕傷的丈夫倒地後，起身衝去抱起兒子，並檢視妻子傷勢，可惜母子均傷重死亡；夫妻情深互相保護的一幕，令人感動心碎。

公車撞人還往前開廿公尺

路口監視器清楚拍下豐原客運二八○路公車肇事過程，公車開到學士路、英才路口時稍減速，等對向車經過後，竟加速左轉英才路，高速撞上走在行人穿越道上的季家三口，由於速度過快，撞人後未立刻停車，還往前行駛約二十公尺才停下；陳姓司機下車跑向倒地的李女查看傷勢，隨即又回車上，再下車查看抱兒子的季男。

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夫妻互相保護 不料隔陰陽

影像顯示，當時是深夜十一點多，原本欲去學士路上麥當勞用餐的季男一家三口，見店家打烊而返家，回程在北區中國醫藥大學對面的學士路、英才路口過馬路，快過完路口時遭公車撞上，走在右側的妻子最先被撞倒還被拖行，嬰兒車上的兒子也被撞飛，丈夫被擦撞彈開到一旁。季男起身抱起地上的兒子，再跑到妻子旁，見妻兒奄奄一息，當場崩潰跪地。

現場不昏暗 打臉司機

發生車禍後，陳姓司機第一句話竟是「我沒看到你們」，沒有一句道歉，就開始打電話；季男痛斥司機行徑非常無禮。

肇事陳姓司機無酒駕，辯稱當時天色昏暗加上視線死角，沒看到人釀禍。但從監視器影像可見，現場有路燈照明，並不昏暗，旁邊的中國醫大門口更是燈火通明；陳姓司機經檢察官複訊後，諭知十萬元交保候傳。

公車在路口加速左轉英才路，直接高速撞上斑馬線的一家三口。（記者蔡淑媛翻攝）

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