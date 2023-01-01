《桃園》瓦斯熱水器申請補助 今起低收、中低收最高1.2萬
2023/01/01 05:30
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局今年度編列一百萬元經費，補助民眾遷移或更換安裝不當或型式不對的瓦斯熱水器，今起到二月底開放低收、中低收入戶優先申請，每戶最高可獲補助一萬兩千元，一般戶須待低收、中低收入戶申請餘額，三月一日起開放申請，每戶最高補助三千元。
百萬經費供遷移或更換安裝不當者
桃市消防局第一大隊長賴志忠說，內政部統計去年全國發生十七起一氧化碳中毒事故，造成三人死亡、四十餘人送醫，事故件數較前年四十五件大幅下降。
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消防局持續宣導安裝瓦斯熱水器，須遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」、「要保持通風」五原則，也編列一百萬元預算補助家戶遷移或更換熱水器。
一般戶三月一日起申請、最高三千
賴志忠表示，優先補助對象為低收、中低收入戶，今起可洽住家附近的消防分隊登記，消防隊員進行居家訪視後，由民眾聘僱合格的熱水器廠商施作，經消防局審核申請文件後即核發補助款，每戶最高一萬兩千元，經費用為止，二月底若還有餘額，才開放一般戶三月一日起申請，每戶最高補助三千元。