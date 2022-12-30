自由日日shoot》騙徒鑽法院認證漏洞 法界：要快補漏

表格

2022/12/30 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳宏章盜詐土地集團假冒地主，謊稱與人頭對造有債務糾紛，先上法院調解，再拿著法院認證的調解筆錄，到地政事務所過戶被害地主土地，五名被鎖定的地主中，已有兩名地主的土地被集團整個拿走，損失近兩億元。

一名資深法官指出，吳利用調解筆錄等同法律效力的詐欺手法，瞞天過海騙倒法院，過去很少聽聞。他說，依現行法規，一般民事債權、債務調解，大多在區公所調解委員進行調解，雙方只要達成調解，由調解委員製作成調解筆錄後，送到法院認證就具有法律效力。

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法官指出，調解筆錄送到法院後，法院大多只就調解的內容是否有違背公序良俗或有無牴觸法令做審核，不會再進行人別確認，以至於無法得知雙方是否是假地主或假債權人。

以本案來看，吳宏章集團委任律師進行調解時，依法院現行調解流程，法院司法事務官只會看到當事人委任的律師，因律師出示委任狀，因此信賴當事人有調解需求，只要雙方律師達成調解，就會製作調解筆錄，無法得知當事人雙方的真實身分。

比如加強人別確認

吳男集團因深知現行調解流程，因而大鑽漏洞，司法等相關單位似應研擬防堵之策，比如進一步加強人別確認等，以免不肖人士有樣學樣，擾亂社會。

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