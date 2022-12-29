推嬰兒車過馬路 母子遭公車輾斃

台中市前天深夜發生一輛公車高速左轉衝過路口，直接狠撞走在行人穿越道上的一家三口，造成卅歲李姓母親與坐在嬰兒車上的一歲多兒子雙亡慘劇。（圖：民眾提供）

2022/12/29 05:30

伊拉克籍丈夫目睹 慟批司機開很快

〔記者許國楨、蔡淑媛、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台灣日前才被國際媒體CNN Travel譏為「行人地獄」，台中市就在前天深夜發生一輛客運公車行至路口時，把一般道路當成公車專用道般高速左轉衝過路口，直接狠撞綠燈走在行人穿越道上的一家三口，造成卅歲李姓母親與坐在嬰兒車上的一歲多兒子雙亡慘劇。

公車高速左轉 直接狠撞一家三口

倖存的卅二歲伊拉克籍台灣女婿季姓男子，極度悲憤地表示，司機「開得很快、超級快速」，不僅把嬰兒車撞得支離破碎，妻子也被壓在輪下，司機看到他抱起兒子卻只說「我沒看到你們」；李父也說「撞了三個，竟然說看不到，真的很惡劣」。陳姓司機肇事後向死者家人道歉及下跪說「很對不起，真的不是故意」，季男轉頭就走「不想看到他」。

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肇事公車是豐原客運二八○路線的末班車，當時車上有兩名乘客，陳男否認有趕下班情事，辯稱光線昏暗加上視線死角，沒看到有人過馬路。檢方初判司機因Ａ柱視線死角及疏於注意車前狀況釀禍，訊後依過失致死罪，諭知十萬元交保候傳。

司機依過失致死罪 10萬交保候傳

季男一家三口前晚十一時多，原打算去麥當勞用餐未果，回程於北區中國醫藥大學附設醫院旁的學士路、英才路口過馬路，遭學士路往育德路方向行駛、綠燈左轉英才路的五十三歲陳男撞上。

季男說，公車先擦撞他的手腳，再撞上妻兒，他上前抱起兒子，孩子一分鐘後斷氣，妻子也約五分鐘後失去氣息。車禍畫面被相關行車紀錄器拍下，公車過彎速度飛快，撞到人後還未減速，向前滑行數公尺才發覺異狀停下。

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