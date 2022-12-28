身心科文獻未見 醫︰難評估是否罹精神疾患

八吉境總趕宮遭人在天公爐裡埋入生雞頭，廟方調閱自家監視器報警追查。（八吉境總趕宮提供）

2022/12/28 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕國內近日一再發生，有男子在宮廟天公爐埋藏生雞頭的怪異行徑，台南郭綜合醫院身心科醫師黃泰銘認為，一般思覺失調症患者，多有一些怪異行為；但怪男在廟的香爐埋生雞頭的行為，過去身心科文獻上並沒有見過這種病例，須深入了解當事人做此事的動機與心理狀況，才能評估其是否有精神疾病及如何對症治療。

黃泰銘表示，要評估這名當事人的狀況，可對他為何做這事的動機去深入了解，如他對寺廟是否有針對性？報復性？或有過節？會對特定廟宇做這種事；或是當事人是某宗教的狂熱信仰分子，會對其他不同宗教有所排斥或破壞；抑或這人參與什麼邪教，必須做什麼特定儀式？

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黃泰銘說，也有可能這人精神是正常的，不覺得做這事有負面問題，或者他是在報復某家寺廟，但為了製造其有精神異常疾病的假象，故意對其他幾家廟宇也這麼做，讓外界誤以為他有精神疾病，以利日後脫罪。總之，在還未了解此人的行為動機與心理狀況之前，很難去評估他是否有精神方面疾病，必須進一步做精神鑑定，才能有助於釐清患病問題。

另位不願具名的精神科醫師，則私下懷疑此人是否有宗教妄想症，但也強調在未確定之前，不能遽下定論。

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