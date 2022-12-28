近期全國至少6樁／台南1夜3起 天公爐遭埋生雞頭

八吉境總趕宮廟前大型天公爐不僅被埋入生雞頭，還多了一張疑似符咒的金紙。（記者王姝琇攝）

2022/12/28 05:30

〔記者王姝琇、王俊忠／台南報導〕台南市中西區五瘟宮、八吉境總趕宮和水流城隍祠等三間宮廟，前天凌晨先後遭人在天公爐埋進生雞頭，廟方已向警方報案；近期全國至少有六間宮廟發生類似事件，且首起西羅殿天公爐埋生雞腿事件，因涉案人呂男非現行犯，被警方請回，警方研判是同一人所為，將儘速把人緝捕到案釐清動機，也提醒宮廟多留意周遭是否有可疑人士出現。

八吉境總趕宮 還多1張符咒

廿六日凌晨一點卅分起，台南市相距僅一百五十公尺的五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，先後被一名騎腳踏車，留著長髮、身著黑衣與黑褲的不明男子，在天公爐埋進生雞頭，其中八吉境總趕宮香爐裡，還多一張疑似符咒的金紙。

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長髮怪男 警方研判皆他所為

水流城隍祠主委張漢樹表示，水流城隍祠天公爐不大，當天上午整理時發現異常隆起，一挖開就看見生雞頭；隨後詢問附近八吉境總趕宮，沒想到他們也挖出生雞頭及疑似符咒的金紙；最後連一旁的五瘟宮也中招。他說，挖出雞頭的瞬間真的很驚恐，馬上聯想到之前西羅殿發生的事件，沒想過有人敢挑戰神威，也透過網路社群呼籲其他宮廟多加留意。

由於全國至少有六間宮廟發生類似事件，最早是上月廿七日清晨，台南西羅殿天公爐被埋生雞腿，隔天台中大里某媽祖廟天公爐也挖出生雞腿，緊接著本月十六日，南投縣中寮鄉龍宮天公爐挖出生雞頭；這次接連在台南市區三間宮廟埋生雞頭，調閱監視器畫面發現，幾乎可判定是同一人所為，讓各宮廟相當困擾。

挑戰神威？各宮廟相當困擾

至於西羅殿香爐埋生雞腿事件，當時警方循線抓到一名呂姓男子，他供稱此舉是為還願，警方以刑法二四六條侮辱廟宇等罪嫌函送法辦。但呂男非現行犯，警方訊後請回。

面對怪男一再於各地宮廟天公爐埋生雞頭，台南地檢署表示，此案先前台南轄區二分局警方已函送檢方，由檢方指揮偵辦，受理檢察官會視個案情節做認定，如有違法問題，一定依法究辦。

台南市中西區五瘟宮、八吉境總趕宮和水流城隍祠等三間宮廟，前天凌晨先後遭人在天公爐埋進生雞頭。圖為水流城隍祠。（記者王姝琇攝）

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