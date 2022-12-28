求職詐騙囚61人釀3死 起訴29人 最重求處無期刑

國內爆發「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，士林地檢署偵結，對兩重要幹部「茶董」陳樺韋、「傅姊」傅榆藺，求處無期徒刑。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

2022/12/28 05:30

檢指兩主嫌犯行泯滅人性

〔記者溫于德／台北報導〕國內爆發「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，檢警救出五十八名被害人，另有三人被凌虐致死棄屍荒野，引發全國關注；士林地檢署偵結，昨依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪等罪，起訴廿九名被告，並請法院審酌重要幹部「茶董」陳樺韋、「傅姊」傅榆藺兩人的犯行泯滅人性，量處無期徒刑。

另4嫌分被求刑30至20年

另外，詐團「驗車」成員蔡博臣、涂世泓、鄭文誠、張家豪也因惡性重大，分別被具體求刑卅年至廿年，柯宗志等被告則視其參與犯罪次數、犯罪手段、犯後態度，量處適當之刑。檢察官同時積極釐清在逃首腦「藍道」真實身分。

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檢警查出，陳樺韋、傅榆藺在詐團中位居要角，陳樺韋等人九月起，上網刊登高價承租金融帳戶與求職訊息，被害人上鉤後，即囚禁凌虐強逼他們當人頭帳戶，陳嫌等人凌虐手段包括蒙住被害人眼睛、束帶綑綁、電擊下體，為免被害人吵鬧，還餵食含有安眠藥或FM2的泡麵。檢警上月赴新北市淡水救出廿六人，另於桃園市中壢救出卅二人，另有三人不堪凌虐身亡，均被棄屍。

檢警調查，除了被囚禁的六十一人，另有二四六人則是受騙失財，該集團總詐騙金額高達三．九億餘元。

檢察官認定，陳樺韋等廿九名被告正值青壯年，卻為貪圖錢財，參與詐騙集團犯罪，不法所得甚鉅，且囚禁、凌虐被害人，依法起訴。在押廿七人今日將被移審，由法院決定續押或交保。

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