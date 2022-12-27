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    首頁　>　社會

    「打頭才不會被發現」89歲老母遭逆子虐死

    老婦人上月十一日被人發現陳屍家中樓梯間，檢警調查其子涉重嫌。（資料照）

    老婦人上月十一日被人發現陳屍家中樓梯間，檢警調查其子涉重嫌。（資料照）

    2022/12/27 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮四十六歲男子張義得，涉嫌長期對八十九歲高齡母親施暴，且對著母親頭部毆打，張男的理由竟是「長照人員會來幫母親洗澡，打頭才不會被發現身體有傷」上月十一日，張母被發現陳屍住處，身上有多處新舊擦挫傷，經法醫解剖鑑定，張母多根肋骨骨折及大面積挫傷、血液鬱積，研判他殺，涉案張男落網後被法院羈押。

    嘉義地檢署昨偵結全案，依殺直系血親尊親屬罪嫌起訴，全案移審嘉義地院，院方裁准延押。

    官司纏身 揚言帶母一起走

    檢警調查，張男前科累累，二○二○年因涉及三起不能安全駕駛，致交通危險及恐嚇案件被判刑，雖准予以易科罰金，但罰金尚未繳完，今年十月又因細故，與七十六歲蔡姓鄰居發生爭執，持摺疊刀闖進蔡男住處、毆傷他，蔡男提告傷害。

    張男想要和蔡男和解未果後，將氣出在母親身上，張男持續五、六天，每天約五、六次毆打張母頭部，或抓扯頭髮、丟擲酒瓶、用腳猛踹施暴，張男的友人洪女曾質問「為什麼要打她（張母）的頭？」張男竟回「長照人員會來幫母親洗澡，我打她的頭部，才不會被長照人員發現身體有傷」。

    警曾上門 兒恐嚇母別多說

    張男除以折疊刀割張母的頭髮，還曾毆打、猛踹坐在地板上的張母，張母直呼「不要再打！等明天再打好了！」，經洪女勸說才停止，張男還會傳「我要殺人了」、「喔要殺我媽媽」等訊息給洪女，以此要求洪女到他家；曾有警察上門關心，張男竟拖拉張母上樓，要求「妳不可以跟警察講說我打妳」。

    案發前數日，洪女到看見張母躺在房間地板上，臉色慘白、氣若游絲還尿在地板上，洪女、張男欲抬她就醫，因張母腳沒力氣、兩人抬不動而作罷，洪女要離開時，張母向洪女求救「妳不要走、留下來！救我一命！」十一月十一日凌晨，張男打電話給洪女稱「母親倒在家裡樓梯不會動」，洪女到場發現，張母頭上腳下趴在一、二樓間樓梯無反應並報警，警方到場張母已死亡，張男當天落網。

    母渾身傷 倒在樓梯身亡

    法醫解剖發現，張母身上存在新、舊瘀傷併組織出血，分布超過體表面積六十％以上。雖沒有見到重大且致命傷害，但主動脈內血液稀少，加上兩側肋骨骨折，導致呼吸功能障礙，造成身體缺氧死亡；除額頭、左膝下方挫裂傷與陳屍地點吻合，其餘鈍傷多分布在身體側面及四肢等防禦側，受外力侵襲最為可能，研判他殺。

    檢警了解，張男沒有身心障礙疾病就醫紀錄，案發前，嘉義縣社會局曾介入關懷並通報警方，但張母未提告或聲請保護令。

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