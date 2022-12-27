雲門、優人神鼓、紙風車都曾遭火劫／文化部︰加強推動藝術團隊倉儲安全

朱宗慶打擊樂團基金會執行長陳絲綸赴現場視察。（記者宋志雄攝）

2022/12/27 05:30

〔記者凌美雪、賴筱桐／綜合報導〕八里鐵皮工廠大火，朱宗慶打擊樂團承租的倉庫遭焚毀，朱團坦承，此次火災對團隊來說是嚴峻的打擊，盼能與社會各界一起重新思考表演團隊當下的困境，包括倉儲空間、人員安全問題，以及資產維護、文物典藏等問題，希望共同尋求可行的解方。

據文化部統計，自從二○○八年雲門八里排練場失火、二○一九優人神鼓老泉山上劇場焚毀、二○二○年紙風車八里道具工廠二十八年心血毀於一炬、二○二一年無垢舞蹈劇場辦公室大火燒毀珍貴文資，使文化部意識到，安全倉儲環境是國內表演藝術團隊迫切的需求。因此，自今年首度辦理倉儲環境補助計畫，第二案試辦範例本月二十日才發表，時隔一星期朱團倉庫就遭祝融之災。

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對此，文化部長李永得表示，除將對立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助朱團因應緊急災害，度過難關。此外，也將持續加強推動「表演藝術倉儲計畫」，協助表演藝術團隊改善倉儲安全。

新北市長侯友宜則表示，市府會協助善後，確保朱宗慶打擊樂團繼續根留新北、永續經營。

朱團表示，遭燒毀物品主要為歷年來樂團演出的大型布景和道具，如備受歡迎的擊樂劇場《泥巴》、《木蘭》、《俠飛春光》，以及兒童音樂會等，約占倉庫總數的一半，其中包括部分樂器，如鼓類樂器、特殊樂器、小樂器、樂器箱等，約佔朱團所有樂器的二至三成；另一半還有物資，團隊歷年的檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存與典藏用的書籍、光碟和紀念品等。

朱團︰排練、演出照常進行

朱宗慶表示，樂團會冷靜以對、循序處理，目前首要工作是持續盤點和清查的事宜，並確保所有演出、排練、教學活動持續如常，下一步，則會評估復原、重製及缺口彌補的問題。由於《木蘭》於二○二三年二月就要重啟巡演，排練工作已經展開，相關服裝、大型樂器和重要物件近期皆放置於樂團排練室，慶幸因此躲過祝融之災，朱團指出，排練、演出工作將會照常進行。

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