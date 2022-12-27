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    首頁　>　社會

    火燒「朱宗慶樂團」倉庫 毀1500萬

    新北市八里區耶誕節當晚發生火警，燒毀連棟鐵皮工廠，其中一 處為朱宗慶打擊樂團倉庫。 （圖擷自新北消防發爾麵臉書） 朱宗慶打擊樂團基金會執行長陳絲綸赴現場視察。（記者宋志雄攝）

    新北市八里區耶誕節當晚發生火警，燒毀連棟鐵皮工廠，其中一 處為朱宗慶打擊樂團倉庫。 （圖擷自新北消防發爾麵臉書） 朱宗慶打擊樂團基金會執行長陳絲綸赴現場視察。（記者宋志雄攝）

    2022/12/27 05:30

    道具、歷年檔案、影音作品全毀 幸倉庫8成樂器巡演 逃過一劫

    〔記者徐聖倫、凌美雪／綜合報導〕新北市八里區一處連棟鐵皮工廠，耶誕節當晚發生火警，燃燒面積約一千坪，有八間廠房遭火舌吞噬，其中一間是「朱宗慶打擊樂團」所租賃的倉庫，所幸倉庫裡的樂器，有八成進行巡演逃過一劫，其餘放倉庫的鼓類樂器、布景道具、樂器箱及歷年檔案資料等付之一炬，財損估計約台幣一千五百萬元。

    耶誕節火燒8廠房 一處是樂團倉庫

    事發後，樂團由基金會執行長陳絲綸赴火災現場與相關人士進行會勘，處理災後事宜；創辦人暨藝術總監朱宗慶則坐鎮辦公室，處理演出相關緊急事宜。

    創辦人朱宗慶坐鎮辦公室處理事宜

    據了解，廿五日晚間七時許，有民眾報案稱，八里區下罟子五十五號附近工廠冒出火光，消防人員獲報趕抵不過十分鐘，火勢已全面延燒，一共有八間廠房遭火舌吞噬，所幸前天為假日無人員上班，未有人員傷亡。

    消防人員一小時四十七分後將火勢撲滅，初步看來，有可能是電線短路或不慎有火種遺留釀禍，詳細情況待消防局火災調查科釐清。

    消防局細查，燒毀的廠房中，有一間是朱宗慶打擊樂團租賃的倉庫，廿六日上午十一時許，打擊樂團派員前往清點損失，其向新北市政府文化局表示，粗估財損約一千五百萬元。

    樂團︰倉庫平日上鎖 無人看管

    樂團人員表示，該廠房承租約兩年，主要就是當作倉庫使用，平時都處於上鎖狀態，所以不需要派員看管。詳細損失部分，樂團人員說，未被帶出去巡演的樂器付之一炬，佔樂器總數的兩成，布景、道具、歷年檔案、歷年影音作品等也全數燒毀。

    小檔案》朱宗慶打擊樂團 演出逾3千場

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