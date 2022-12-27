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    假冒衛福部 誆確診領5萬 簡訊詐千人6600萬 兩嫌收押

    詐騙集團假冒衛生福利部，發送「點擊官網領取確診者五萬元補助金」的釣魚訊息。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假冒衛生福利部，發送「點擊官網領取確診者五萬元補助金」的釣魚訊息。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/27 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕武漢肺炎疫情警戒期間，詐騙集團卅七歲幹部吳信文與同夥林旻信，假冒衛生福利部發送「點擊官網領取確診者五萬元補助金」的釣魚訊息，謊稱確診者能領取補助金，誘騙民眾填寫個資、銀行帳戶，再以個資登入民眾的行動支付帳戶，以轉帳功能扣取民眾帳戶款項，兩個月來有一千兩百多人受害，財損達六千六百多萬元。吳、林兩人被警方依詐欺罪嫌送辦，檢方聲請羈押禁見獲准，檢警正深入追查幕後共犯。

    誘騙填寫個資 再冒名轉帳扣款

    警方調查，有詐騙集團看準今年中台灣染疫擴散，決定以假冒衛福部的方式行騙，並由詐團幹部吳男找卅三歲友人林男合作，由吳負責聯繫中國上線，林則委託台灣各電信商，發送確診者補助金的釣魚簡訊。一旦民眾點選連結，就會進入假衛福部網站，當民眾填寫申請資料，詐騙集團就盜取個資、銀行帳號及簡訊驗證碼，再冒名登入被害人行動支付帳戶，用轉帳功能扣取帳戶款項。

    警依詐欺罪送辦 追查幕後共犯

    刑事局發現今年七月、八月有三千五百多件此類詐騙案，有一千兩百多人受害，多數是確診者，財損逾六千六百萬元。由於行動支付轉帳只能轉十萬元，多數被害人都損失十萬元。

    警方透過科技偵查溯源，發現都是該集團所為，九月前往苗栗逮捕林男並查扣手機與電腦主機，讓釣魚訊息無法發送，吳疑發現受騙人數減少、檢警展開追查，早一步出境至馬來西亞，十一月底返台時在機場落網，警方將吳、林兩人依詐欺罪嫌送辦。

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