高鐵內7度收賄240萬 國民黨前議員劉馨正 判刑12年定讞

國民黨籍前高雄市議員劉馨正（左），收取廠商兩百四十萬元賄款，被重判十二年徒刑、褫奪公權六年，最高法院駁回其上訴定讞。（資料照）

2022/12/27 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍前高雄市議員劉馨正，擔任公營事業新竹瓦斯公司總經理期間，連續在高鐵車站男廁、高鐵車廂等處，共七度收取郭姓廠商的兩百四十萬元賄款，協助獲得多件標案，但劉否認犯罪；高等法院審理認定劉罪證明確，依貪污治罪條例中的不違背職務收賄罪，重判十二年徒刑、褫奪公權六年，犯罪所得兩百四十萬元沒收。最高法院駁回上訴定讞。

檢方指控，劉馨正從二○一二年三月起至二○一四年六月間，擔任新竹瓦斯股份有限公司（屬新竹縣政府出資設立的公營事業）總經理，劉明知郭姓廠商為求得他從寬審查、核定該公司得標、承做工程，並配合辦理規劃設計，從二○一二年十月十六日起至二○一四年五月二日，在高鐵新竹站男廁內、高鐵車廂、高鐵左營站等處，七度向郭收取賄款共兩百四十萬元。

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法院審理時，劉否認收賄，辯稱郭男指控收賄說詞並非事實，強調「我從來沒有拿過郭男任何東西」，且來找他的都是一名蔡女，蔡女雖曾拿東西給他表達感謝之意，但他覺得不好而拒收，另外之所以未向政風室舉報，是因為「我做人太過柔軟」。

新竹地院不採信劉馨正的說詞，依不違背職務收賄罪及數罪併罰規定，合併重判劉有期徒刑十二年六月、褫奪公權八年，劉不服上訴。

高院認為，依據郭男、公司會計等人證詞，以及公司手寫帳冊等資料，可以證明劉馨正收賄事證明確，而其七個收賄犯行屬接續舉動，應以接續犯論一罪，改判十二年徒刑、褫奪公權六年，犯罪所得兩百四十萬元沒收。最高法院駁回上訴定讞。

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