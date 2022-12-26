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    首頁　>　社會

    借藍寶堅尼載美眉 平安夜自撞…代價200萬

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    2022/12/26 05:30

    撞上分隔島 再撞斷路燈

    〔記者鄭景議／台北報導〕三十四歲張姓男子前晚平安夜深夜十一時許，駕駛向友人借來、新車要價超過一千五百萬元的白色藍寶堅尼LP 560-4超跑，搭載一名女子在台北市東區兜風，不料行經東區SOGO百貨前，疑似為了超越計程車，失控撞上分隔島，再撞上分隔島上的一支路燈，除將路燈撞斷，超跑也嚴重受損，張男雖未受傷，但恐面臨車子與路燈的高額修繕費，超跑業界人士保守推估，約要兩百萬元。

    警方調查，張男當時駕駛超跑，從大安區復興南路左轉忠孝東路四段後，張男的超跑行駛在外側車道，張男卻想從外側車道超越中間車道的計程車，未料才剛超過計程車，超跑就失控直接往左撞上分隔島，並迎面撞上路燈，除將路燈撞斷，超跑衝過分隔島後車身轉一百八十度，最後停在對向車道上，車頭朝向分隔島。

    女伴自行就醫 他呆立

    超跑的保險桿被撞毀，安全氣囊炸開，零件四散在地，警方抵達時，張男已從車內爬出，站在車旁呆呆地凝視車禍現場，副駕駛座的女子則已自行就醫。

    酒測值零 幸未受傷

    事發時發出巨響，引起不少民眾圍觀議論，民眾也將事故照片放上網路，張男未受傷，酒測值零。張男向警方表示，這台藍寶堅尼是向友人借來的，自己是因為閃躲突然從巷口衝出的車輛，才引發自撞車禍；但經調查，這輛超跑確實掛名在他人名下，但警方調閱監視器後，未明顯看出有車輛從巷口衝出，認為主要還是駕駛操作不慎導致自撞。

    白色藍寶堅尼失控直接往左撞上分隔島，並迎面撞上路燈，除將路燈撞斷，超跑衝過分隔島後車身轉一百八十度，最後停在對向車道上，車頭朝向分隔島。（記者鄭景議翻攝）

    白色藍寶堅尼失控直接往左撞上分隔島，並迎面撞上路燈，除將路燈撞斷，超跑衝過分隔島後車身轉一百八十度，最後停在對向車道上，車頭朝向分隔島。（記者鄭景議翻攝）

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