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    131刀殺前妻男友掛門把 醋男「可教化」逃死刑

    電梯公司領班何家緯殘殺前妻男友131刀，法官認為有教化可能，十審未判死刑。（資料照）

    電梯公司領班何家緯殘殺前妻男友131刀，法官認為有教化可能，十審未判死刑。（資料照）

    2022/12/24 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在電梯公司擔任領班的卅四歲男子何家緯，跑到姚姓前妻住處，發現姚女的新歡、卅七歲吳姓男子睡在女兒的房間，竟持刀砍殺吳男一百卅一刀，再把垂死的吳男吊掛在浴室門把企圖勒死他，吳傷重不治，高雄地院法官考量何男是不滿吳男介入婚姻，且是臨時起意犯案，有教化可能，依殺人罪判無期徒刑。

    判決指出，今年五月六日上午，吳姓男子南下高雄，前往林森二路某大樓找網路認識的姚姓女友，姚女先送小孩上學，返家後赫見，吳男全身是血被吊掛在浴室門把上，已無生命跡象，警方接獲報案，懷疑姚女前夫何家緯涉嫌重大。

    辦案人員隨後在台鐵鼓山站，逮捕何嫌歸案，他供稱，妻子長期外遇，今年四月，他在精神狀況不佳的情況下，被妻子設計離婚，還被迫搬離兩人住處，案發當天，他先在LINE上跟前妻吵架，心有不甘的他，跑到前妻住處準備理論時，發現前妻已送小孩出門上學。

    何男說，他在房裡聽到小孩房間傳來打呼聲，打開門查看，發現是前妻的男友吳男，他一時氣不過，去廚房拿水果刀狠刺吳男一百卅一刀， 吳男重傷癱軟在浴室，他再拿繩子勒住吳男脖子，企圖將他勒死。

    吳男最後因內臟中刀，失血過多致死，何男行凶後，傳了「孩子交給妳了」的訊息給姚女後，隨即逃離前妻住處，直到當天十二點多，姚女返家進到屋內，才發現吳男身上都是血，打電話給友人求援，並請友人報案，但吳男已氣絕身亡。

    一審無期徒刑 可上訴

    高雄地院審理時，何男坦承犯行，合議庭法官認為，何男手段殘暴，也未與被害人家屬達成和解，本來應該給他最嚴厲的罪責，但考量他是不滿吳男介入婚姻，且是臨時起意犯案，若有完善的教化處遇與適當之治療，應能提高其改善機會，難以認定何男已達完全泯滅良心、罪無可逭，因此依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

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