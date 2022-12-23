南市經發局長陳凱凌收押 疑收光電、土開、建商賄款

陳凱凌。（資料照）

2022/12/23 05:30

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕台南市經發局長陳凱凌涉及貪污等罪嫌被檢方聲請羈押，台南地院今天凌晨審理裁准。據透露，這件貪瀆案蒐證約有一年，陳凱凌可能不只接受光電業者行賄，還有土地開發商、建商，並懷疑他不只在台南任政務官時涉貪；前天檢調人員到陳的豪華公寓搜索，發現牛皮紙袋的現金時，陳一度腿軟站不穩，接著表達行使緘默權，拖到律師來才願意開口，因他收的賄款交代不清，有串供、滅證疑慮，台南地檢署向法院聲請羈押。

檢調懷疑不只在台南任政務官涉貪

陳凱凌遭搜索在政壇投下震撼彈，因為陳凱凌政務官期間都受到重用，到台南以後就搬進一坪約廿萬的豪華公寓，成為「光電業者」的鄰居，今年二月，許多藍營議員都接到黑函，內文大多指陳接受行賄，有藍營議員在議會爆料此事，但支持「光電業者」的綠營議員挺身護航，陳凱凌還因此對藍營議員提告。

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然而，在廿一日陳凱凌涉貪案曝光，相關人員到南市府、陳凱凌住處搜索時，又有人放出風聲，強調與光電無關，並拿出藍營議員的爆料，想導向與七股開發案有關，但是這個訊息沒有獲得檢方正式證實。

檢調懷疑陳凱凌可能長期接受廠商行賄，主要的證據來自內部會議紀錄、錄音，是內部吹哨者提供的資料，有些甚至是來自核心會議，只有二、三人參加，行賄的業者疑似不僅有光電能源業，還有土地開發、建商，懷疑陳不只在台南任內涉貪。

豪華公寓搜出賄款 一度腿軟站不穩

據了解，陳凱凌住家被搜索時，有專案小組成員發現裝有賄款的牛皮紙袋時，陳嚇得一度腿軟，需要旁人攙扶，對這筆現金還有牛皮紙袋內的名片，他保持緘默，直到律師抵達才做筆錄，但最後仍無法交代財產來源，檢方認為他涉貪污治罪條例、職務上機會詐取財物及財產來源不明罪嫌。檢調並查扣陳凱凌的手機，打算復原手機內的訊息，向上溯源行賄廠商。

南市府小內閣新人事 未留任陳凱凌

南市府說，早在五月初政風處簽奉市長黃偉哲同意啟動行政調查，五月下旬相關資料函送台南地檢署，六月中旬政風處完成行政調查、六月底函送地檢署，後續經司法調查。

南市府昨公布市府小內閣新人事，陳凱凌未獲留任，經發局長將由台中市府參事林榮川接任，黃偉哲說，很早就接洽徵詢林，但因尊重其原本服務機關，才未在前天同時公布，並非如外界揣測跟陳案有關而臨時延期。

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