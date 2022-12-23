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    首頁　>　社會

    《彰化》冬至不平靜 彰縣7起民宅工廠火警

    和美鎮一棟透天厝冬至發生大火，火勢波及轎車、二輛機車陷入火海，濃煙竄天。 （民眾提供）

    和美鎮一棟透天厝冬至發生大火，火勢波及轎車、二輛機車陷入火海，濃煙竄天。 （民眾提供）

    2022/12/23 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣昨天冬至不平靜，一天之內和美、溪湖、埔心、埔鹽、大村等鄉鎮共發生七起民宅或工廠火災，另有三十多起雜草火災，消防員疲於奔命，其中和美鎮忠信路一棟三樓透天厝，騎樓堆放雜物與停放的轎車、二輛機車陷入火海，火勢猛烈，一對母女受困後陽台，消防員架設消防梯引導二人順利逃生，轎車、機車都燒毀，當地居民說，昨天冬至，附近有人燒金紙拜拜，沒想到強風把金紙吹到騎樓引發火災。確實起火原因由消防單位釐清中。

    溪湖民宅火災 一家四口一度受困

    消防局統計，昨天至下午四點止，全縣共發生約四十起火災，其中雜草火災三十多起，民宅或工廠火災高達七起，火災件數是平常的三倍，先是清晨五點多，溪湖鎮大溪路民宅火災，一家四口一度受困二樓，所幸消防員及時救援，將被燻黑的四人救出送醫。

    中午時分，和美鎮忠信路民宅一樓騎樓突然起火燃燒，火勢延燒一輛轎車、二輛機車 ，消防局據報派出八個分隊、三十多名消防員趕往搶救。消防員趕抵發現一樓已陷入火海，濃煙竄天，立即部署水線搶救，一度傳出有母女二人受困三樓後陽台，消防員趕緊架設消防梯，引導二人沿著梯子往下爬順利獲救，有輕微嗆傷。經過數十分鐘搶救後火勢撲滅，所幸無重大傷亡，起火原因正由消防局釐清中。

    疑燒金紙不慎 和美民宅陷火海

    當地居民說，昨天冬至附近有人在燒金紙，可能是風勢強勁，把燃燒中的金紙吹到該民宅引燃雜物起火燃燒，火勢又延燒轎車、機車，不時聽到多起爆裂聲響。

    無獨有偶，埔心鄉、埔鹽鄉、大村鄉、和美鎮西川路與北連路昨天下午一點左右也接連傳出民宅、工廠火災，消防局分別派出五至九個分隊不等的消防人員趕往搶救，其中大村鄉工廠火災火勢猛烈，幸無人員傷亡。屋主懷疑可能是有人燒金紙不慎引燃，消防局也要進一步釐清火災發生原因。

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