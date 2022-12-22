3個月詐4千萬／刑局破黑幫假投資詐團 逮22人

王女為首的詐團，有7人遭收押偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

2022/12/22 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕一個以投資外匯名義設局的「假投資」詐騙集團，以美女、帥哥照在社群網站分享投資心得與炫富，引誘網友加入假投資網站平台行騙，短短三個月詐得四千多萬元、逾五十人受害。刑事局偵九大隊第二隊查出，詐團成員有天道盟、地區不良組合分子，昨天宣布搗破，將二十二名嫌犯移送法辦。

警方調查，該詐騙集團機房位於印尼，自去年八月起於臉書、IG、交友軟體等社群平台創設帳號，以獲利者姿態發表投資心得，搭配介紹豪車、精品、名錶等的開箱文炫富，吸引網友詢問；或是PO出美女、帥哥照徵男女朋友方式，營造戀愛氛圍，誘使網友加入投資平台會員，再扮演投顧老師角色，鼓吹投資行騙。

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被害人初期於平台的投資皆會獲利，詐團成員再假借各種活動、內線消息之名，勸誘投入更多資金，最後以各種名義拒絕兌現，甚至直接封鎖被害人；台中市一名七十歲被害人掉入美女陷阱，最後被詐走五九六萬元。

警方獲報蒐證，今年共發動五波搜索、拘提行動，分別北部、中部逮捕十五名車手，另於新北市一處大樓搗破水房，逮捕六名成員，並將為首的三十九歲王女查獲到案；警方訊後依詐欺、洗錢及組織犯罪等移送法辦，其中王女等七人收押偵辦。

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