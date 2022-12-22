為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    長期隱忍家暴／醉夫半夜狂揍罵「乎妳死」 婦失控勒斃他

    長期遭家暴的婦人，趁夫熟睡時以電線將他勒斃。（警方提供）

    長期遭家暴的婦人，趁夫熟睡時以電線將他勒斃。（警方提供）

    2022/12/22 05:30

    〔記者湯世名、吳仁捷／綜合報導〕彰化市六十九歲吳姓婦人，昨天趁七十六歲丈夫酒後熟睡，拿出電線纏頸勒斃丈夫，犯後打電話給大女兒稱「我要自殺」。警方調查，吳婦疑遭丈夫長期家暴，始終選擇隱忍未報案，且要照料患有精神疾病的二女兒，精神壓力大，加上昨天凌晨又遭丈夫毆打辱罵，終至情緒失控釀成悲劇；警方訊後將吳婦依殺人罪移送法辦。

    新北市上月底才發生六旬婦人長期隱忍丈夫的家暴，最後忍不住趁夫酒醉睡覺時殺害丈夫，彰化市這起命案的情節幾乎雷同，令人不勝唏噓。彰化縣警局婦幼隊表示，當事人若遭受另一半家暴，千萬不要姑息，應勇敢站出來撥打一一三警方的婦幼專線，若情況緊急也可聲請緊急保護令，以確保自身安全。

    彰化警分局昨天上午七時接獲吳婦大女兒報案指出，她母親聲稱要自殺。員警趕抵，驚見吳婦的丈夫仰躺客廳，脖子上纏繞電線，地上留有酒瓶，吳婦面無表情坐在一旁，情緒不穩。救護人員趕抵，研判吳婦丈夫已死亡約一小時。

    吳婦稱，昨清晨三時多丈夫酒後叫醒她辱罵三字經，還打她狂罵「乎妳死」，她於清晨五時多趁對方在客廳沙發上睡著時犯案。

    鄰居︰死者常發酒瘋 對妻施暴

    鄰居說，死者酗酒嚴重，常看到他醉茫茫的模樣，並常發酒瘋、摔東西，對妻子施暴。

    警方調查，吳婦的二女兒與父母同住，由吳婦照料；陳男有慢性病，長期服藥控制，吳婦長期隱忍丈夫家暴，但警方未接獲吳婦聲請過保護令，研判不堪遭家暴等因素殺夫，確切原因釐清中。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播