長期隱忍家暴／醉夫半夜狂揍罵「乎妳死」 婦失控勒斃他

長期遭家暴的婦人，趁夫熟睡時以電線將他勒斃。（警方提供）

2022/12/22 05:30

〔記者湯世名、吳仁捷／綜合報導〕彰化市六十九歲吳姓婦人，昨天趁七十六歲丈夫酒後熟睡，拿出電線纏頸勒斃丈夫，犯後打電話給大女兒稱「我要自殺」。警方調查，吳婦疑遭丈夫長期家暴，始終選擇隱忍未報案，且要照料患有精神疾病的二女兒，精神壓力大，加上昨天凌晨又遭丈夫毆打辱罵，終至情緒失控釀成悲劇；警方訊後將吳婦依殺人罪移送法辦。

新北市上月底才發生六旬婦人長期隱忍丈夫的家暴，最後忍不住趁夫酒醉睡覺時殺害丈夫，彰化市這起命案的情節幾乎雷同，令人不勝唏噓。彰化縣警局婦幼隊表示，當事人若遭受另一半家暴，千萬不要姑息，應勇敢站出來撥打一一三警方的婦幼專線，若情況緊急也可聲請緊急保護令，以確保自身安全。

請繼續往下閱讀...

彰化警分局昨天上午七時接獲吳婦大女兒報案指出，她母親聲稱要自殺。員警趕抵，驚見吳婦的丈夫仰躺客廳，脖子上纏繞電線，地上留有酒瓶，吳婦面無表情坐在一旁，情緒不穩。救護人員趕抵，研判吳婦丈夫已死亡約一小時。

吳婦稱，昨清晨三時多丈夫酒後叫醒她辱罵三字經，還打她狂罵「乎妳死」，她於清晨五時多趁對方在客廳沙發上睡著時犯案。

鄰居︰死者常發酒瘋 對妻施暴

鄰居說，死者酗酒嚴重，常看到他醉茫茫的模樣，並常發酒瘋、摔東西，對妻子施暴。

警方調查，吳婦的二女兒與父母同住，由吳婦照料；陳男有慢性病，長期服藥控制，吳婦長期隱忍丈夫家暴，但警方未接獲吳婦聲請過保護令，研判不堪遭家暴等因素殺夫，確切原因釐清中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法