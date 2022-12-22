南市經發局掌工業區開發、光電 頻遭檢舉

南市經發局長陳凱凌，遭檢調搜索約 談。（記者王姝琇攝）

2022/12/22 05:30

傳各路搶撈光電財 相關人士︰本案應與光電利益糾紛無關

〔記者王姝琇、王俊忠／台南報導〕台南市經發局長陳凱凌辦公室昨遭檢調搜索，引發各界揣測，其中，他捲入的工業區開發案是否就是市議員謝龍介曾在議會質詢所指的七股工業區開發案？檢調不願證實。

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至於昨天也一度傳出，本案疑與同樣是經發局執掌的能源光電開發等方面有關，尤其綠電已是未來趨勢，台南遍地「太陽能」各路搶撈光電財，引發不少利益糾紛，甚至牽扯議長選舉、學甲槍擊案；不過相關人士認為，本案應該與光電開發利益糾紛無關。

台南市議員謝龍介曾在議會質詢時播放錄音檔，指陳凱凌綁樁、違法圖利，具狀提告陳凱凌涉及貪瀆等罪。陳凱凌也頻遭黑函檢舉，如被指控操縱散布七股工業區開發租售管理案得標廠商信用的不利消息，要求廠商「拿錢擺平」，涉嫌藉勢藉端勒索財物，另也提及七股工業區「喬土方」一事。

還有柳營科技工業區污水處理廠委外操作案底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案的金額，獨厚特定廠商，以及操縱降低柳營科技工業區污水處理廠委外操作案的契約門檻，護航特定廠商得標等。

陳凱凌曾回應 司法會還清白

陳凱凌則曾回應，司法機關的公正性應受到尊重，不該被當成選舉造勢工具，相信司法會還給他與同仁清白。

台南市長黃偉哲昨被詢及陳凱凌遭搜索約談一事，表示並不知道此事。

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