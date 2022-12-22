2度獲選台灣區塊鏈最有影響力人物／涉吸金數億 Steaker創辦人遭約談

區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉 軒。 （擷取至STEAKER官網）

2022/12/22 05:30

北檢搜索 約談黃偉軒及該公司員工等5人

〔記者錢利忠／台北報導〕區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，以幫助投資人或機構輕鬆投資加密貨幣及配置數位資產聞名，卻被控於官網成立多元的保本投資方案，不法吸金多達數億元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、資安工作站等單位，兵分七路搜索、約談黃男及該公司員工等五人，依違反銀行法、詐欺等罪偵辦。

被控違銀行法 於官網成立多元保本投資方案

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檢調獲報，該公司自二○二○年開始，涉嫌於官網上公布多元投資方案，並以風險等級區分出五種級別，包括保守型、穩健型、冒險型LV1、L2、L3等五種級別，用戶可承擔的最大虧損，由最低至最高投資級別，分別為本金的一％以下至四十九％以上。

檢調追查發現，該公司諸多的投資方案中，以適合初學者投資的保守型方案為例，固定利率，最低投放金額一百美元，約期七天、一個月、三個月，分別提供預期年化報酬五點二％、五點四％、五點八％的高報酬；此外，該平台也有諸多高風險的多元投資方案，由於相關投資方案涉及收取民眾存款，因此涉嫌違反銀行法所規定未經主管機關擅自營業金融資訊服務事業等法規，而遭檢調搜索及約談。

根據該公司官網介紹，Steaker於二○一九年成立後，隔年十月的客戶總資產，即突破市值等於五千萬美元的虛擬資產，去年該公司總平均年化報酬突破卅六％；投資方案主打簡單、透明、即時等口號，宣稱打造最適合新手的使用體驗，初學者也能在三分鐘完成虛擬資產配置，平台方案策略每小時計息不間斷，用戶可隨時查看成效，並定期推播個人績效及市場動態，讓用戶享受即時獲利及虛擬貨幣產業趨勢。

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